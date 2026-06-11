遠傳「去哪吃」推人氣私廚預訂服務！《500輯》權威美食評鑑榜單進駐

遠傳電信旗下「去哪吃Taste Taiwan」一站式餐飲社群平台自今年4月上線以來，以「搜、訂、吃、評、分享」功能，解決消費者的用餐痛點，下載註冊用戶數已達近20萬，挑戰年底達百萬用戶。昨日宣布服務內容再升級，正式推出「人氣私廚預訂」服務，首波集結20家私廚進駐，並攜手《500輯》旗下權威美食評鑑「500碗」、「500甜」、「500盤」榜單，打造最強餐飲生態圈。

遠傳總經理暨聚流平台科技董事長井琪表示，台灣外食人口比例高達7成，「去哪吃」服務結合遠傳在數位平台、會員經營與商轉服務的經驗和資源，提供從搜尋、訂位、消費與分享的一站式餐飲社群服務，滿足民眾吃喝玩樂的全方位需求，同時不斷豐富服務內容，讓「去哪吃」App成為大眾不可或缺的數位生活夥伴。

●人氣私廚線上預訂 首波20家進駐

近年私廚蔚為風潮，憑藉主廚個人料理風格與限量席次，成為許多饕客追逐的新興餐飲型態，然而多數私廚仍以熟客預約、社群私訊或朋友介紹為主要訂位方式，消費者常面臨不知去哪找、不一定訂得到的困擾。

「去哪吃」App首度推出人氣私廚線上預訂服務，並提供「去哪吃」用戶專屬保留席，首波引進20家人氣私廚進駐，包括米其林一星主廚李承家開設的「承家私廚」、連續5年獲必比登推薦的「隱食家 Inns+」、2022年「500盤」入選餐廳「餵公子吃咖喱」等；另外還有「聰私廚」、「如嫣私廚」、「麥面子私廚」、「匠鑫聚私廚」、「海派私廚」等。規劃年底前會有更多私廚餐廳加入平台。

店內僅設3桌、以老派台菜功夫為核心的「承家私廚」主廚李修淳表示，期望透過「去哪吃」平台，讓更多消費者看見私廚料理的多元樣貌，認識不同於日常外食的選擇，享受具傳統「手路菜」扎實風味與當代細膩感的宴席。

●攜手《500輯》權威榜單 打造多元美食地圖

「去哪吃」也宣布與《500輯》旗下「500盤」、「500碗」與「500甜」系列榜單合作，作為近年最具影響力的台灣美食評選之一，「500系列」透過專業評審與美食意見領袖推薦，持續發掘各地值得被看見的餐廳、小吃與甜點名店。未來消費者不僅能透過「去哪吃」App，依照地區、料理類型、評價與熱門程度搜尋餐廳，也能直接瀏覽《500輯》入榜店家資訊，查看餐廳特色、真實評價與推薦內容，並進一步完成地圖導航，讓榜單不只是閱讀參考，更成為實際展開美食旅程的起點。

目前「去哪吃」已匯集超過18萬家餐廳完整資訊與評價，提供從餐廳搜尋、訂位、到店導航、用餐優惠、餐後評價到社群分享的一站式服務，合作夥伴涵蓋各大知名餐廳、連鎖餐飲品牌與飯店餐飲，包括米其林一星餐廳添好運、必比登推薦雙月食品社、小蒙牛餐飲集團、漢堡王、荖子鍋、勝博殿及台北六福萬怡酒店等。

即日起至6月30日下載「去哪吃」App並完成註冊，有機會獲得最高500元結帳折扣券、星巴克星享飲料券、5%結帳折扣券等好禮；透過「去哪吃」購買套餐券可享最高4.5折優惠，於App內消費並使用遠傳friDay聯名卡結帳，最高還能再享10%遠傳幣回饋。

遠傳「去哪吃」合作夥伴涵蓋各大知名餐廳、連鎖餐飲品牌與飯店餐飲。記者沈昱嘉／攝影。

遠傳「去哪吃」推出平台獨家保留席位的人氣私廚預訂服務。記者沈昱嘉／攝影

遠傳「去哪吃」提供從餐廳搜尋、訂位、到店導航、用餐優惠、餐後評價到社群分享的一站式服務。記者沈昱嘉／攝影