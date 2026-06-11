手搖飲變大人味！臺虎聯手排隊名店大茗 招牌桂花檸檬四季春變身調酒

台灣手搖飲文化再度跨界進化。臺虎精釀攜手人氣排隊手搖品牌大茗本位製茶堂，將招牌飲品「桂花檸檬四季春」重新演繹為酒精濃度5%的微醺調酒，以罐裝形式打造專屬大人的手搖風味，讓熟悉的茶香與果韻，從午後解渴飲品化身下班後的療癒系微醺選擇。

近年茶酒市場持續升溫，從茶葉、果香到氣泡酒感的結合，成為年輕世代喜愛的飲用趨勢。此次聯名則將台灣人熟悉的手搖飲文化與在地精釀工藝結合，透過創新風味設計，展現茶與酒之間更多可能性。

大茗本位製茶堂以獨特焙茶技術與製茶團隊聞名，其中「桂花檸檬四季春」更是品牌代表作之一。臺虎精釀此次保留原有風味輪廓，透過特殊工法將桂花香氣融入四季春茶湯，再以檸檬果香提亮整體層次，呈現茶香、花香與果香交織的細膩口感。搭配5%酒精濃度與輕盈氣泡感，不僅保留手搖飲的清爽特色，也增添微醺酒款特有的成熟韻味。

入口時可感受到四季春茶香緩緩展開，隨後浮現桂花的優雅香氣與檸檬酸香，尾韻則在氣泡與酒感襯托下更顯俐落清爽，打造兼具熟悉感與新鮮感的「大人系手搖」。

除了風味設計，包裝也延續雙品牌特色。罐身以藍綠色漸層搭配奶白色調，呈現茶飲般的清透感受，並運用金色油墨勾勒桂花與四季春葉片線條，展現細膩質感。底部點綴金色檸檬圖騰，呼應開罐後撲鼻而來的明亮果香，從視覺到味覺完整呈現此次聯名的核心精神。

臺虎精釀表示，希望透過這款作品，重新詮釋台灣人最熟悉的日常風味，讓手搖飲與精釀文化相互碰撞，為消費者帶來既熟悉又充滿驚喜的全新飲用體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

包裝設計大膽用上金色油墨，將桂花與四季春的細膩線條直接勾勒在罐身上。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎特別收錄這抹風味印記打造微醺感手搖「桂花檸檬四季春」，透過熏製工法，將幽雅桂花香揉入四季春茶湯。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康