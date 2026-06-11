專屬編織美學再現 My Dior珠寶經典籐格紋再進化

「My Dior，是專屬於我的編織。」Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane這樣定義這個系列。My Dior珠寶系列最初於2012年誕生，是Victoire de Castellane延續品牌標誌性籐格紋（Cannage）設計靈感，將源自創辦人首場時裝秀的經典座椅紋路，透過頂級金工技藝重新演繹，結合多元材質與創新工藝，打造兼具詩意與現代感的珠寶作品。

2026年，My Dior迎來全新的款式。新作首次將此精緻細膩的金工編織延伸至全新的墜飾項鍊作品，運用18K金、玫瑰金、18K白金打造豐富款式，部分作品鑲嵌璀璨美鑽，更有三色金集於一鏈的時髦，以不同量體與比例營造微妙非對稱式美感。系列單品皆可單戴或層疊搭配，讓配戴者自由塑造專屬風格。全系列亦包含一款白金鑽石耳扣，鑲嵌鑽石呼應整體設計語彙，延續My Dior系列鮮明的世代美學風格。

My Dior系列也首度採用漸層彩漆工藝，推出一組限量作品。膩的漆面處理營造絲緞般柔滑、極具高級訂製服精神的效果，同時讓金質光澤若隱

若現、更加璀璨。此工藝運用於玫瑰金戒指與手鐲之上，以紅至粉紅的鮮明色調展現活力魅力。還有一款黃金寬版手環點綴鑽石與彩虹色漸層漆面，向Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane對的色彩創想致敬。

模特兒演繹My Dior系列珠寶。圖／Dior提供

My Dior 18K白金鑲鑽項鍊，21萬元。圖／Dior提供

My Dior 18K金紅色彩漆手環，47萬5,000元。圖／Dior提供

My Dior 18K白金鑽石耳環，40萬5,000元。圖／Dior提供

My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供

My Dior 18K白金鑽石耳環、戒指、項鍊。圖／Dior提供

模特兒演繹My Dior系列珠寶。圖／Dior提供

My Dior系列手環。圖／Dior提供

My Dior 18K金紅色彩漆手環，47萬5,000元；My Dior 18K金紅色彩漆戒指，16萬9,000元。圖／Dior提供

My Dior 18K金彩漆寬版手環，350萬元。圖／Dior提供

My Dior玫瑰金項鍊，12萬元。圖／Dior提供

My Dior 18K金紅色彩漆戒指，16萬9,000元。圖／Dior提供

My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供

My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供

My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元；My Dior 18K金與18K白金項鍊，12萬3,000元。圖／Dior提供