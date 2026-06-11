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專屬編織美學再現 My Dior珠寶經典籐格紋再進化
「My Dior，是專屬於我的編織。」Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane這樣定義這個系列。My Dior珠寶系列最初於2012年誕生，是Victoire de Castellane延續品牌標誌性籐格紋（Cannage）設計靈感，將源自創辦人首場時裝秀的經典座椅紋路，透過頂級金工技藝重新演繹，結合多元材質與創新工藝，打造兼具詩意與現代感的珠寶作品。
2026年，My Dior迎來全新的款式。新作首次將此精緻細膩的金工編織延伸至全新的墜飾項鍊作品，運用18K金、玫瑰金、18K白金打造豐富款式，部分作品鑲嵌璀璨美鑽，更有三色金集於一鏈的時髦，以不同量體與比例營造微妙非對稱式美感。系列單品皆可單戴或層疊搭配，讓配戴者自由塑造專屬風格。全系列亦包含一款白金鑽石耳扣，鑲嵌鑽石呼應整體設計語彙，延續My Dior系列鮮明的世代美學風格。
My Dior系列也首度採用漸層彩漆工藝，推出一組限量作品。膩的漆面處理營造絲緞般柔滑、極具高級訂製服精神的效果，同時讓金質光澤若隱
若現、更加璀璨。此工藝運用於玫瑰金戒指與手鐲之上，以紅至粉紅的鮮明色調展現活力魅力。還有一款黃金寬版手環點綴鑽石與彩虹色漸層漆面，向Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane對的色彩創想致敬。
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