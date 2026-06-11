快訊

沈玉琳大病初癒被拍抽菸自招「一天3根」 震驚傅子純血癌早逝

花蓮2.7億元營養午餐案往上延燒 副縣長顏新章遭搜索約談

偉大如何造就？西班牙聖家堂建設144年的時代考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

專屬編織美學再現 My Dior珠寶經典籐格紋再進化

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
My Dior 18K金彩漆寬版手環，350萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金彩漆寬版手環，350萬元。圖／Dior提供

「My Dior，是專屬於我的編織。」Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane這樣定義這個系列。My Dior珠寶系列最初於2012年誕生，是Victoire de Castellane延續品牌標誌性籐格紋（Cannage）設計靈感，將源自創辦人首場時裝秀的經典座椅紋路，透過頂級金工技藝重新演繹，結合多元材質與創新工藝，打造兼具詩意與現代感的珠寶作品。

2026年，My Dior迎來全新的款式。新作首次將此精緻細膩的金工編織延伸至全新的墜飾項鍊作品，運用18K金、玫瑰金、18K白金打造豐富款式，部分作品鑲嵌璀璨美鑽，更有三色金集於一鏈的時髦，以不同量體與比例營造微妙非對稱式美感。系列單品皆可單戴或層疊搭配，讓配戴者自由塑造專屬風格。全系列亦包含一款白金鑽石耳扣，鑲嵌鑽石呼應整體設計語彙，延續My Dior系列鮮明的世代美學風格。

My Dior系列也首度採用漸層彩漆工藝，推出一組限量作品。膩的漆面處理營造絲緞般柔滑、極具高級訂製服精神的效果，同時讓金質光澤若隱

若現、更加璀璨。此工藝運用於玫瑰金戒指與手鐲之上，以紅至粉紅的鮮明色調展現活力魅力。還有一款黃金寬版手環點綴鑽石與彩虹色漸層漆面，向Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane對的色彩創想致敬。

模特兒演繹My Dior系列珠寶。圖／Dior提供
模特兒演繹My Dior系列珠寶。圖／Dior提供

My Dior 18K白金鑲鑽項鍊，21萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K白金鑲鑽項鍊，21萬元。圖／Dior提供

My Dior 18K金紅色彩漆手環，47萬5,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K金紅色彩漆手環，47萬5,000元。圖／Dior提供

My Dior 18K白金鑽石耳環，40萬5,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K白金鑽石耳環，40萬5,000元。圖／Dior提供

My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供

My Dior 18K白金鑽石耳環、戒指、項鍊。圖／Dior提供
My Dior 18K白金鑽石耳環、戒指、項鍊。圖／Dior提供

模特兒演繹My Dior系列珠寶。圖／Dior提供
模特兒演繹My Dior系列珠寶。圖／Dior提供

My Dior系列手環。圖／Dior提供
My Dior系列手環。圖／Dior提供

My Dior 18K金紅色彩漆手環，47萬5,000元；My Dior 18K金紅色彩漆戒指，16萬9,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K金紅色彩漆手環，47萬5,000元；My Dior 18K金紅色彩漆戒指，16萬9,000元。圖／Dior提供

My Dior 18K金彩漆寬版手環，350萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金彩漆寬版手環，350萬元。圖／Dior提供

My Dior玫瑰金項鍊，12萬元。圖／Dior提供
My Dior玫瑰金項鍊，12萬元。圖／Dior提供

My Dior 18K金紅色彩漆戒指，16萬9,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K金紅色彩漆戒指，16萬9,000元。圖／Dior提供

My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供

My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供

My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元；My Dior 18K金與18K白金項鍊，12萬3,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元；My Dior 18K金與18K白金項鍊，12萬3,000元。圖／Dior提供

My Dior 18K金與18K白金項鍊，12萬3,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K金與18K白金項鍊，12萬3,000元。圖／Dior提供

珠寶 鑽石 品牌

延伸閱讀

繽紛彩色寶石當顏料 Diorissima高級珠寶如微形藝術

王淨炫「腹」百萬LV項鍊纏繞纖腰 LV珠寶限定店美如博物館空降信義區

森林橡樹、大象熊貓... 蕭邦捕捉生動大自然 高級珠寶展今起巡迴全台

超越語言的自由對話 香奈兒 Signes & Symboles 頂級珠寶

相關新聞

專屬編織美學再現 My Dior珠寶經典籐格紋再進化

「My Dior，是專屬於我的編織。」Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane這樣定義這個系列。My Dior珠寶系列最初於2012年誕生，是Victoire de Castellane延續品牌標誌性籐格紋（Cannage）設計靈感，將源自創辦人首場時裝秀的經典座椅紋路，透過頂級金工技藝重新演繹，結合多元材質與創新工藝，打造兼具詩意與現代感的珠寶作品。

用AI測出財富性格！永豐金快閃吧進駐信義區 還送200元股票禮品卡

永豐金控將於6月12日至14日進駐台北信義威秀徒步區，打造期間限定「微醺豐潮Bar」，透過投資人格測驗、AI特調飲品及互動體驗，將原本較為艱澀的理財與投資概念，轉化為貼近日常生活的趣味體驗，希望吸引更多年輕族群接觸金融理財。

Swatch可以「戴」的夏日水果？Swatch全新Smash It系列活力上手

夏日炎炎，高營養的水果總是能為人們補充營養、帶來水分與清涼感受。潮流鐘表龍頭Swatch推出全新Smash It系列腕表，邀請粉絲踏入大膽、自信且充滿玩心的鮮豔世界，共發表五只獨特設計表款都具有鮮豔色彩，為全身造型賦予盛夏的活力能量。

星宇航空+星巴克聯名系列登場 Bearista 熊換機師制服帶咖啡一起出發

星宇航空（2646）11日宣布攜手星巴克推出全新聯名系列商品，結合旅行與咖啡兩大療癒元素，將星巴克超人氣Bearista機師熊送上萬呎高空，打造充滿飛行儀式感的限定收藏！

揪團看球這樣吃！FRIDAYS應援分享餐888元起 還送百威足球周邊

四年一度的世界足球盛事即將登場，隨著賽事於台灣時間6月12日凌晨正式開踢，看球、聚餐、為支持球隊應援，也成為今夏最熱門的社交活動。看準球迷觀賽商機，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS星期五餐廳、Texas Roadhouse德州鮮切牛排及LillA同步推出期間限定優惠，從多人分享餐、雙人牛排套餐到酒飲買二送一，滿足不同觀賽族群需求，指定門市更將轉播季軍賽與冠軍賽，陪伴球迷一路迎接冠軍誕生。

超越語言的自由對話 香奈兒 Signes & Symboles 頂級珠寶

山茶花、星辰、太陽與獅子都是香奈兒（CHANEL） 世界中廣為人知的圖騰；2026年，這四大符碼，在全新頂級珠寶「Signes & Symboles」系列中，透過香奈兒女士珍視的美學靈感， 自由而大膽地交織出全新故事，不論是織入拜占庭藝術的繽紛瑰麗，或借鑑古文化中莊重且有序的服飾美學，嶄新的詮釋，都為經典圖騰注入了鮮活的魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。