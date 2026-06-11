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用AI測出財富性格！永豐金快閃吧進駐信義區 還送200元股票禮品卡

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
永豐金控將於6月12日至14日進駐台北信義威秀徒步區，打造期間限定「微醺豐潮Bar」。圖／永豐金控提供
永豐金控將於6月12日至14日進駐台北信義威秀徒步區，打造期間限定「微醺豐潮Bar」。圖／永豐金控提供

永豐金控將於6月12日至14日進駐台北信義威秀徒步區，打造期間限定「微醺豐潮Bar」，透過投資人格測驗、AI特調飲品及互動體驗，將原本較為艱澀的理財與投資概念，轉化為貼近日常生活的趣味體驗，希望吸引更多年輕族群接觸金融理財。

此次活動以香檳金與深色木質調打造潮流酒吧空間，並結合象徵股市波動的跑馬燈設計，營造兼具科技感與時尚感的沉浸式場景。現場最大亮點之一，便是以「天生我財，致富人生」為主題的投資人格測驗，民眾透過互動問答，即可快速了解自身理財偏好與投資性格。

測驗結果共分為四種投資人格，包括重視穩健理財的「資產守護者」、講求數據分析的「策略精算師」、偏好長期布局的「時機鍛造師」，以及追求生活品質與高回饋消費的「享樂旅團長」。每種人格皆對應不同風味與色彩設計的AI特調飲品，讓投資性格化身為可品味的專屬體驗。

永豐金控表示，此次活動也希望讓更多民眾認識旗下整合式金融服務「DAWHO × 大戶投」。其中，DAWHO數位帳戶提供台外幣帳戶、活儲優惠及信用卡回饋等功能；大戶投則整合台股、美股、港股及定期定額投資服務，讓消費者能從存款、消費到投資一次完成規劃。

活動期間，民眾只要追蹤DAWHO官方Instagram或永豐金證券官方Facebook，並於指定貼文留言標記兩位好友，即可獲得對應投資人格的限定AI特調飲品。完成現場人格測驗後，再透過指定連結加入永豐金證券官方LINE帳號，還可獲得200元股票禮品卡；新開立永豐金證券帳戶的用戶，後續可將禮品卡等額轉換為豐存股投資金，作為投資入門資金。

永豐金控期望透過結合金融服務、互動科技與潮流文化的創新形式，降低年輕世代接觸投資理財的門檻，讓金融不只是數字與報表，也能成為一種貼近生活的新體驗。

【永豐金控 微醺豐潮Bar】

．活動地點：台北信義威秀徒步區

．活動日期：2026年6月12日（五）～ 06月14日（日）

．活動時間：14:00～21:00

．入場方式：免費入場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

四大投資人格「資產守護者」、「策略精算師」、「時機鍛造師」、「享樂旅團長」。圖／永豐金控提供
四大投資人格「資產守護者」、「策略精算師」、「時機鍛造師」、「享樂旅團長」。圖／永豐金控提供

四大投資人格對應4種風味調飲。圖／永豐金控提供
四大投資人格對應4種風味調飲。圖／永豐金控提供

永豐金控期望透過結合金融服務、互動科技與潮流文化的創新形式，降低年輕世代接觸投資理財的門檻。圖／永豐金控提供
永豐金控期望透過結合金融服務、互動科技與潮流文化的創新形式，降低年輕世代接觸投資理財的門檻。圖／永豐金控提供

台北 永豐金控

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