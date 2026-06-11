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Swatch可以「戴」的夏日水果？ Swatch全新Smash It系列活力上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Swatch Smash系列GLOWINGLY GREEN腕表（SB02G100），47毫米，5,050元。圖／Swatch提供
Swatch Smash系列GLOWINGLY GREEN腕表（SB02G100），47毫米，5,050元。圖／Swatch提供

夏日炎炎，高營養的水果總是能為人們補充營養、帶來水分與清涼感受。潮流鐘表龍頭Swatch推出全新Smash It系列腕表，邀請粉絲踏入大膽、自信且充滿玩心的鮮豔世界，共發表五只獨特設計表款都具有鮮豔色彩，為全身造型賦予盛夏的活力能量。

每到夏天的高溫總讓人食慾降低、活力力下降，而此時食用吃西瓜、芒果等水果正是消暑解方，由於水果含水量高達，除了可高效補水、帶來舌尖的甜美，同時也能維持電解質平衡。全新Swatch的Smash It系列更像是要把水果的水分、營養轉化為視覺養分，在手腕上同樣能感受甜美清涼。

全部表款共包含PRISMATICALLY PINK（LP166）、LUMINOUSLY LEMON（SO28J103）、BRILLIANTLY BLUE（SO29S102）、FUCHSIA LINES（SUSB110）與GLOWINGLY GREEN（SB02G100），合計五款，尺寸則從25、34、41、42，以至47毫米不等，完美滿足從迷你到搶眼奪目的各種造型需求。

表款色彩並涵蓋了粉紅、螢光黃色、螢光綠色與藍色，全數表款皆使用生物源陶瓷表殼，並以石英機芯為動力，不同表款並提供時間顯示、日期顯示或計時碼表功能，自即日起已在Swatch官方網站、品牌專賣店同步販售。

Swatch Smash系列表款多以螢光色彩搭配石英機芯，色彩鮮豔猶如熱帶水果，尺寸也帶來豐富選擇。圖／Swatch提供
Swatch Smash系列表款多以螢光色彩搭配石英機芯，色彩鮮豔猶如熱帶水果，尺寸也帶來豐富選擇。圖／Swatch提供

Swatch Smash it系列LUMINOUSLY LEMON腕表（SO28J103），34毫米，2,600元。圖／Swatch提供
Swatch Smash it系列LUMINOUSLY LEMON腕表（SO28J103），34毫米，2,600元。圖／Swatch提供

Swatch Smash it系列PRISMATICALLY PINK腕表（LP166），25毫米，2,250元。圖／Swatch提供
Swatch Smash it系列PRISMATICALLY PINK腕表（LP166），25毫米，2,250元。圖／Swatch提供

Swatch Smash It系列表款結合品牌擅長的營光色、入門親民價格，展現大膽自信的童心玩趣。圖／Swatch提供
Swatch Smash It系列表款結合品牌擅長的營光色、入門親民價格，展現大膽自信的童心玩趣。圖／Swatch提供

Swatch 腕表

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