星宇航空+星巴克聯名系列登場 Bearista 熊換機師制服帶咖啡一起出發

星宇航空（2646）11日宣布攜手星巴克推出全新聯名系列商品，結合旅行與咖啡兩大療癒元素，將星巴克超人氣Bearista機師熊送上萬呎高空，打造充滿飛行儀式感的限定收藏！

本次聯名系列將自6月17日率先開放星宇航空會員於星巴克實體門市購買，同日中午 12:00 於星巴克線上門市接力上架，並於6月18日起全面正式開賣，陪伴旅客一起展開最可愛的空中咖啡旅程，更多商品資訊與上市詳情，請見星宇航空官方社群平台及星巴克官網。

此次聯名系列品項豐富，首波上市共推出 11 款商品，涵蓋旅行用品、特色杯款與日常小物，每一款皆融合星宇航空元素與星巴克經典風格。其中最吸睛的，莫過於換上星宇航空機師制服的Bearista熊系列主題小物，從手拿星巴克咖啡杯的機師熊吊飾組、適合旅途中隨身攜帶的便利單杯提袋與飛行托特包，到拖著行李箱準備登機的機師熊造型收納筒，以及超萌旅行頸枕，都讓人瞬間融化，彷彿與Bearista機師熊一同展開一趟舒適如家的旅程。

除了Bearista機師熊系列之外，本次聯名更將許多機上元素化身成日常生活中的趣味小物，讓航空迷將飛行儀式感直接搬到生活之中。「STARLUX迷你餐車收納盒」以機上餐車為靈感打造，可收納各式文具與小物；「STARLUX集裝箱收納套」則將航空貨運集裝箱縮小成迷你版本，方便收納藍牙耳機；而靈感來自機艙安全帶扣的「STARLUX安全帶扣折疊收納包」，不只造型吸睛，也兼具輕巧與實用性，完美重現機艙內的硬體細節。

杯款部分同樣亮點十足，「STARLUX 飛行探索不鏽鋼杯」以行李條為設計靈感，融合星宇航空標籤元素，杯身標示VIP及First Class，輕鬆提升旅行尊榮感。「STARLUX 白登機證馬克杯」與「STARLUX 黑登機證馬克杯」則以登機證為設計概念，融合星宇航空美學與星巴克品牌故事。其中航班號碼 JX1912 致敬全球第一家星巴克-西雅圖創始門市的門牌號碼，座位號碼 1A 象徵頭等艙尊榮體驗，而MAR 28則代表在地星巴克的誕生日，讓每一次喝咖啡都像準備飛往下一段旅程。

星宇航空+星巴克聯名系列 11 款商品將自6月17日率先開放星宇航空會員於星巴克實體門市購買（結帳時需使用星禮程支付），同日中午 12:00 於星巴克線上門市接力上架，並於6月18日起全面正式開賣。除首波11款商品外，後續將於7月份推出更令人期待的Bearista熊公仔及飛行夢幻逸品，相關上市資訊亦將陸續公布。本系列商品數量有限，售完為止，邀請喜愛旅行與咖啡的朋友們把握機會，將Bearista熊與咖啡香加入下一段旅程。

此次聯名系列推出星宇航空機師制服的Bearista熊系列主題小物，包含機師熊造型收納筒。星宇／提供

除首波11款商品外，後續將於7月份推出更令人期待的Bearista熊公仔及飛行夢幻逸品，相關上市資訊亦將陸續公布。星宇／提供

「STARLUX 黑登機證馬克杯」以登機證為設計概念，其中航班號碼 JX1912 致敬全球第一家星巴克-西雅圖創始門市的門牌號碼，座位號碼 1A 象徵頭等艙尊榮體驗。星宇／提供

此次聯名系列品項豐富，首波上市共推出 11 款商品，涵蓋旅行用品、特色杯款與日常小物，每一款皆融合星宇航空元素與星巴克經典風格。星宇／提供

STARLUX 機師熊旅行頸枕超級吸睛，讓人瞬間融化，彷彿與Bearista機師熊一同展開一趟舒適如家的旅程。星宇／提供

星宇航空+星巴克聯名系列萌翻登場 超人氣Bearista熊換上帥氣機師制服 帶著咖啡一起出發吧。星宇／提供