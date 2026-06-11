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揪團看球這樣吃！FRIDAYS應援分享餐888元起 還送百威足球周邊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
開展餐飲集團搶攻觀賽聚會商機，旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse 德州鮮切牛排與 LillA分別推出即間限定應援優惠。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
開展餐飲集團搶攻觀賽聚會商機，旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse 德州鮮切牛排與 LillA分別推出即間限定應援優惠。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

四年一度的世界足球盛事即將登場，隨著賽事於台灣時間6月12日凌晨正式開踢，看球、聚餐、為支持球隊應援，也成為今夏最熱門的社交活動。看準球迷觀賽商機，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS星期五餐廳、Texas Roadhouse德州鮮切牛排及LillA同步推出期間限定優惠，從多人分享餐、雙人牛排套餐到酒飲買二送一，滿足不同觀賽族群需求，指定門市更將轉播季軍賽與冠軍賽，陪伴球迷一路迎接冠軍誕生。

其中，TGI FRIDAYS攜手FIFA官方贊助品牌百威啤酒，自6月11日至7月20日推出「GOAL！瘋足球」應援活動。品牌特別規劃三款限定分享餐，價格自888元起至1,199元不等，集結香辣墨西哥風味拼盤、經典美式肉食組合及田納西威士忌風味料理等人氣餐點，並搭配百威啤酒兩瓶，打造最具美式氛圍的觀賽體驗。活動期間加碼推出「百威啤酒6瓶699元」優惠組合，點購指定分享餐還可獲得限量足球主題周邊。

主打豪邁牛排與美式餐飲文化的Texas Roadhouse德州鮮切牛排，則推出「GO BIG！雙人啤酒套餐」，以大份量餐點吸引肉食系球迷。售價1,800元的「熱血套餐」，結合經典火烤德州牛排與豬肋排；2,100元的「傳奇套餐」則提供肋眼牛排、菲力牛排搭配香料烤蝦等人氣選項。兩款套餐皆附季節濃湯、開胃菜及兩杯生力生啤酒或指定飲品，適合好友相約大口吃肉、舉杯看球。

若偏好輕鬆微醺氛圍，主打加州風格料理的LillA則自即日起至7月31日祭出指定酒飲買二送一優惠。無論是啤酒、經典調酒、汲飲調酒、桑格莉亞水果酒，甚至隱藏版調酒品項，都納入優惠範圍，讓下班後相約看球的消費者能以更輕鬆的方式享受賽事熱潮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

TGI FRIDAYS 攜手百威啤酒推出三款應援分享餐，適合好友揪團分享。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
TGI FRIDAYS 攜手百威啤酒推出三款應援分享餐，適合好友揪團分享。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排推出「GO BIG！雙人啤酒套餐」，1,800 元起大口吃肉乾杯。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Texas Roadhouse 德州鮮切牛排推出「GO BIG！雙人啤酒套餐」，1,800 元起大口吃肉乾杯。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

LillA 即日起至7月31日推出「限定酒飲買二送一」優惠，主打下班小酌微醺應援。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
LillA 即日起至7月31日推出「限定酒飲買二送一」優惠，主打下班小酌微醺應援。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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