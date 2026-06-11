揪團看球這樣吃！FRIDAYS應援分享餐888元起 還送百威足球周邊

四年一度的世界足球盛事即將登場，隨著賽事於台灣時間6月12日凌晨正式開踢，看球、聚餐、為支持球隊應援，也成為今夏最熱門的社交活動。看準球迷觀賽商機，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS星期五餐廳、Texas Roadhouse德州鮮切牛排及LillA同步推出期間限定優惠，從多人分享餐、雙人牛排套餐到酒飲買二送一，滿足不同觀賽族群需求，指定門市更將轉播季軍賽與冠軍賽，陪伴球迷一路迎接冠軍誕生。

其中，TGI FRIDAYS攜手FIFA官方贊助品牌百威啤酒，自6月11日至7月20日推出「GOAL！瘋足球」應援活動。品牌特別規劃三款限定分享餐，價格自888元起至1,199元不等，集結香辣墨西哥風味拼盤、經典美式肉食組合及田納西威士忌風味料理等人氣餐點，並搭配百威啤酒兩瓶，打造最具美式氛圍的觀賽體驗。活動期間加碼推出「百威啤酒6瓶699元」優惠組合，點購指定分享餐還可獲得限量足球主題周邊。

主打豪邁牛排與美式餐飲文化的Texas Roadhouse德州鮮切牛排，則推出「GO BIG！雙人啤酒套餐」，以大份量餐點吸引肉食系球迷。售價1,800元的「熱血套餐」，結合經典火烤德州牛排與豬肋排；2,100元的「傳奇套餐」則提供肋眼牛排、菲力牛排搭配香料烤蝦等人氣選項。兩款套餐皆附季節濃湯、開胃菜及兩杯生力生啤酒或指定飲品，適合好友相約大口吃肉、舉杯看球。

若偏好輕鬆微醺氛圍，主打加州風格料理的LillA則自即日起至7月31日祭出指定酒飲買二送一優惠。無論是啤酒、經典調酒、汲飲調酒、桑格莉亞水果酒，甚至隱藏版調酒品項，都納入優惠範圍，讓下班後相約看球的消費者能以更輕鬆的方式享受賽事熱潮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

TGI FRIDAYS 攜手百威啤酒推出三款應援分享餐，適合好友揪團分享。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排推出「GO BIG！雙人啤酒套餐」，1,800 元起大口吃肉乾杯。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康