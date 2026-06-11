超越語言的自由對話 香奈兒 Signes & Symboles 頂級珠寶

山茶花、星辰、太陽與獅子都是香奈兒（CHANEL） 世界中廣為人知的圖騰；2026年，這四大符碼，在全新頂級珠寶「Signes & Symboles」系列中，透過香奈兒女士珍視的美學靈感， 自由而大膽地交織出全新故事，不論是織入拜占庭藝術的繽紛瑰麗，或借鑑古文化中莊重且有序的服飾美學，嶄新的詮釋，都為經典圖騰注入了鮮活的魅力。

「Signes & Symboles」系列共分四大篇章，但卻不單獨呼應某一圖騰符號，而是透過不同的主題，探索山茶花、星辰、太陽、獅子的無限可能。「Les Imprimés」意為印花，以山茶花、星辰、太陽與獅子為經緯，交織出如柔韌且精緻的圖騰；「Le Lion Emblématique」致敬香奈兒女士隸屬的獅子星座；「Les Bijoux Talismans」擷取古文明的傳統綴飾，探索護身符的守護力量；「Les Symboles」則以鮮活色彩運用，彰顯四大圖騰本身的純粹美感。

Talisman Contrasté手環，18K白金、鑽石、黑瑪瑙與黑色陶瓷，2,943萬7,000元。圖／香奈兒提供

Lion Emblématique胸針，18K白金、18K玫瑰金、18K黃金鑲嵌鑽石、黃鑽、紅寶石、藍寶石、祖母綠與綠松石，3,095萬1,000元。圖／香奈兒提供

貫穿全系列的4大圖騰和新符碼

四個篇章並不拘束於單一的設計元素，貫穿全系列的經典圖騰亦各有特色：生於奧巴辛夜空的星辰，經典五芒星多以不對稱星角呈現，例如像Talisman Contrasté手環，運用對比色營造出如立體影子般的錯視感勾邊。而源自男裝語彙的山茶花，在作為視覺焦點時，則採用雙層結構，上下層花瓣分別以順時針和逆時針相反方向排列，富韻律感的漩渦效果讓人聚焦中央主石，例如Symbole Saphir手環花蕊中央的藍寶石。

代表力量的誕生星座獅子，有時如Lion Magistral項鍊和Lion Millénaire戒指，分別以優雅的側影姿態延展於作品；或以正面肖像展現威嚴，鬃毛則以鏤空、分段或堆疊出如金字塔般立體層次呈現豐富多樣變化。太陽的光芒比起過往更為形象化，並以半圓形的輪廓，呼應日升或日落的景象。

特別是全新長方橢圓形的圖騰，源於古文明的守護符碼「王名框」（Cartouche）結構，象徵守護、幸運與傳承之意。Talisman De Symboles項鍊，摩登感管狀鍊條上，就裝飾了多個運用王名框結構的圖騰吊墜。Symbole Camélia項鍊和戒指，則以王名框造型鍊節元素大小依序漸變排列，為整體增添輕盈流動的視覺節奏感。

Lion Magistral項鍊，18K玫瑰金、18K黃金、鉑金鑲嵌鑽石與祖母綠、主石為約6.21克拉枕形切割祖母綠，1億6,148萬5,000元。圖／香奈兒提供

精心嚴謹配出自由奔放的色彩

有別以往純粹的黑白和白鑽為主的設計，「Signes & Symboles」無疑是香奈兒歷來彩色寶石運用得最豐富淋漓的系列。祖母綠、紅寶石、藍寶石與鑽石這四大珍貴寶石，與綠松石、紅玉髓、甚至白色陶瓷等不透明的硬寶石和材質大膽交錯，讓人想起香奈兒女士自由混搭真假珠寶的精神。自然，保持視覺上的配色協調，就是此系列的一大挑戰。

Symbole Étoile項鍊運用被譽為「金色之水」的帝王托帕石，與錳鋁榴石與紅玉髓組成溫暖而鮮明的橙金色調，與深邃澄澈的藍紫色坦桑石圓珠串形成鮮明對比，展現豐富和諧色彩層次。可以鍊墜形式配戴的Lion Emblématique胸針，則揉合了三色珍貴金質、紅寶石、藍寶石、祖母綠、鑽石、黃鑽、和綠松石，環繞在鑲鑽獅首周圍的花式切割寶石和繽紛的色彩創造豐富而有節奏的視覺層次。即便是Imprimé Bandeau這樣以Type IIA美鑽為主角的鑽戒，也可在不同角度檢視下呈現出紅色彩漆暖色調及藍色綠松石與綠玉髓等冷色調的鮮明對比。

Symbole Étoile戒指，18K白金、鑽石、坦桑石、錳鋁榴石與紅玉髓，主石為1顆重約15.92克拉枕形切割錳鋁榴石與1顆重約8.12克拉祖母綠形切割坦桑石，1,598萬元。圖／香奈兒提供

Lion Emblématique胸針，18K白金、18K玫瑰金、18K黃金鑲嵌鑽石、黃鑽、紅寶石、藍寶石、祖母綠與綠松石，3,095萬1,000元。圖／香奈兒提供

Symbole Étoile項鍊及耳環，18K白金鑲嵌鑽石、坦桑石珠、帝王拓帕石、錳鋁榴石與紅玉髓，主石為1顆重約26.21克拉枕形切割帝王拓帕石，5,382萬8,000元。圖／香奈兒提供

Symbole Étoile項鍊及耳環，18K白金鑲嵌鑽石、坦桑石珠、帝王拓帕石、錳鋁榴石與紅玉髓，主石為1顆重約26.21克拉枕形切割帝王拓帕石，5,382萬8,000元。圖／香奈兒提供

前所未見的方形領口輪廓

包括Imprimé Lion、Imprimé Plastron、甚至採用祖母綠珠串的Symbole Émeraude在內，多件項鍊在鎖骨連接處呈現出稜角結構的方形領口輪廓，讓人想起古代服裝領口的儀式感與秩序美，是此系列最讓人驚艷的創新。為此，工匠需於鎖骨兩端精確設定兩個輪廓鮮明的銳利角度，以構成稜角分明的方領造型，並開發出可活動的鉸接線條，確保項鍊的線條在轉折處依然完美連續、舒適柔軟。同時，寶石的重量、形狀與切工都需精準掌控，確保寶石在方領的轉折處與線性排列中達到完美的對稱效果與視覺平衡，是工藝上的挑戰之處。

就如Imprimé Plastron彷彿以四大圖騰編織而成的方形領口胸飾式項鍊，在維持份量感與稜角結構的同時，則運用刀鋒工藝大量鏤空，使大型珠寶仍具備如織物般的柔韌與輕盈感。方形領口輪廓也成就了多款項鍊呈現如頭飾般的帶狀（bandeau）形式，將品牌經典符碼排列成線性構圖，在華麗又古典的同時顯得摩登而創新。

Symbole Émeraude項鍊，18K白金、鑽石、藍寶石、祖母綠圓珠、綠松石與黑瑪瑙，主鑽為1顆重約3.08克拉圓形明亮式切割D IF Type IIA鑽石與1顆重約1.20克拉的角形切割D IF Type IIA鑽石，9,251萬7,000元。圖／香奈兒提供

Imprimé Plastron項鍊18K黃金、鑽石與黃色剛玉，6,055萬7,000元。圖／香奈兒提供

極致嚴謹工藝成自在美學

系列中最重要的作品之一Imprimé Lion藍寶石項鍊，在以鑽石圖騰編織成整片的胸飾後，大片的項鍊將視覺最終引導到尾端的三角形鑽石，精妙的視覺律動，主要來自於將長方形的鑽石根據需求加工切成三角形而成。這樣為了符合設計外觀的需求或增強火光，再度精細加工切割／調整的寶石，在此系列中屢見不鮮。此工序通常由獲得過「法國國家級最佳工匠」（MOF）榮譽的師傅執行，例如Lion Millénaire耳環，也是特別以俐落稜角的訂製切割鑽石和圓潤的梨形鑽石與橢圓形紅寶石，營造出鮮明的藝術裝飾（Art Deco）風格層次。

IMPRIMÉ LION項鍊：匯聚獅子、山茶花、星辰與太陽四大標誌性符碼，猶如將嘉柏麗．香奈兒的創作宇宙濃縮於一件珠寶之中。圖／香奈兒提供

一如香奈兒一直以來希望是人來自在地配戴珠寶，而非被珍貴的珠寶所拘束，全系列85件作品中，有13件設計可以轉換不同配戴方式：Symbole Étoile項鍊能轉換為手鍊和短項鍊，Symbole Émeraude項鍊的吊墜和Lion Emblématique胸針也可變更配戴形式，Symbole Emblématique戒指和Symbole Camélia Solaire戒指，則採用了抽屜式的結構，可以組合成完整的大型戒指，或抽拉出來分為兩枚戒指獨立配戴。

嘉柏麗香奈兒曾言：「我的珠寶創作，代表著一種理念。」（My jewelry represents an idea.）珠寶不僅是裝飾，珠寶是有所指涉、有所承載的⸻珠寶，其實就是Signes & Symboles。

Symbole Camélia項鍊，18K玫瑰金、鑽石與粉紅尖晶石，項鍊領口以銳角線條構成棱角分明的三角形輪廓，管狀鍊節與層層垂掛的王名框造型鍊節交織出簾幕效果。圖／香奈兒提供

Symbole Saphir手環，18K白金、鑽石、藍寶石、綠松石與黑瑪瑙，主石為1顆重約10.61克拉凸圓形切割藍寶石，4,710萬元。圖／香奈兒提供

TALISMAN GABRIELLE耳環，18K白金、鑽石、綠松石與紅玉髓，1,066萬5,000元。圖／香奈兒提供

Imprimé Bandeau戒指，鉑金、18K白金、鑽石、綠松石、綠玉髓與紅漆，主鑽為1顆重約5.15克拉祖母綠形切割 D FL Type IIA鑽石，3,700萬7,000元。圖／香奈兒提供

TALISMAN GRAPHIQUE手環，18K黃金、鉑金、鑽石與黃色剛玉，1,439萬9,000元。圖／香奈兒提供

Talisman Graphique戒指，18K白金、鑽石與黑瑪瑙，1,059萬7,000元。圖／香奈兒提供

SYMBOLE Emblématique戒指，18K白金、鑽石、藍寶石、綠松石、紅玉髓與黑瑪瑙，主石為1顆重約5.02克拉枕形切割藍寶石，可拆分為兩枚獨立戒指，2,220萬4,000元。圖／香奈兒提供

Symbole Camélia戒指，18K玫瑰金、鑽石與粉紅尖晶石，622萬4,000元。圖／香奈兒提供