航空迷暴動！星巴克×星宇航空聯名登場 神級迷你餐車神還原

「STARLUX + STARBUCKS」跨界聯名系列，將飛行儀式感與咖啡生活美學結合，打造一系列兼具收藏與實用性的話題商品。其中最受矚目的「STARLUX迷你餐車收納盒」，以機艙餐車為靈感等比例微縮設計，細膩還原航空元素，讓辦公桌瞬間變身充滿旅行氛圍的專屬空間，消息一出，瞬間成為今夏最受矚目的航空收藏品。

此次合作以「Brew Your Journey」為核心概念，將星巴克深受喜愛的「第三生活空間」延伸至三萬英呎高空，透過咖啡文化與飛行美學的結合，串聯旅途中的期待與日常生活中的美好片刻，為顧客打造兼具溫度與儀式感的全新體驗。

聯名系列另一大亮點，則是超人氣Bearista熊首度化身飛行夥伴。從機師到維修人員等角色，向航空產業幕後默默守護飛行安全的工作者致敬。其中最吸睛的「Bearista機師熊」換上機長制服與飛行墨鏡，不僅成為桌上收納公仔，更延伸推出飲料杯提袋、透明娃包吊飾等商品，可愛指數破表。

此外，聯名商品也巧妙融入航空元素與品牌故事，包括航空集裝箱收納套、安全帶扣折疊收納袋，以及以登機證為設計靈感的限定商品。其中，「STARLUX黑登機證馬克杯」將於星巴克典藏DREAM PLAZA台北限定首賣，結合飛行美學與品牌識別，成為粉絲不可錯過的限定收藏；同步登場的「STARLUX機師熊旅行頸枕」，則讓Bearista熊陪伴旅客展開療癒旅程。

值得一提的是，本次聯名杯款還藏有許多彩蛋。設計以「SEATTLE（SEA）⇄ TAIPEI（TPE）」航線串聯星巴克從西雅圖起源、28年前來到台灣的品牌歷程。登機門名稱「PIKE PLACE」、航班代號「JX1912」、座位號碼「1A」及日期「MAR 28」等細節，皆蘊含品牌故事與紀念意義，讓每一杯咖啡都像是一張飛往星巴克宇宙的登機證。

「STARLUX + STARBUCKS」聯名系列將於6月17日率先開放星宇航空會員於星巴克實體門市優先購買（須使用星禮程支付），同日中午12時於線上門市同步開賣，6月18日起全面上市。星巴克也預告，7月將推出更多以Bearista熊為主角的飛行夥伴公仔及隱藏版商品，持續帶領粉絲展開充滿旅行想像的咖啡之旅。

此次聯名系列共推出11款商品，以生活用品與杯款為主軸，涵蓋頸枕、耳機包、包袋、杯款、Bearista機師熊公仔收藏商品與吊飾等旅人必備單品，將飛行旅程中的儀式感與探索氛圍巧妙收納。圖/星巴克提供