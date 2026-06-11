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全聯618神券來了！限量1折券開搶 AirPods最低68元帶回家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
迎戰618購物節，全聯電商宣布自6月12日起提前啟動暖身檔期，不僅祭出消費滿1,500元送1,000福利點、限量1折神券等優惠。全聯／提供
迎戰618購物節，全聯電商宣布自6月12日起提前啟動暖身檔期，不僅祭出消費滿1,500元送1,000福利點、限量1折神券等優惠。全聯／提供

迎戰618購物節，全聯電商宣布自6月12日起提前啟動暖身檔期，不僅祭出消費滿1,500元送1,000福利點、限量1折神券等優惠，更推出連續七天的「68元爆殺品」活動，包括Apple AirPods 4、SONY降噪耳機、伊萊克斯無線吸塵器等熱門商品都將限量下殺68元開搶，搭配最高10%福利點回饋，搶攻年中最大電商購物商機。

全聯表示，6月12日至18日期間，消費者單筆消費滿1,500元可折100元、滿8,000元折500元；若使用PX Pay或全支付付款，折後消費滿1,500元再加碼回饋1,000福利點，每日每卡最高可獲得10,000點回饋。

除了基本優惠外，全聯也推出多項限時加碼活動。活動期間每天上午10點開放限量9折券領取，單筆消費滿1,200元最高可折抵200元；晚間8點至10點再祭出88折優惠，單筆消費滿1,000元最高折抵400元，進一步刺激晚間下單買氣。

618當天則是優惠火力全開。6月17日晚間11點至6月18日全天，單筆消費滿1,680元可現折168元；此外，6月17日深夜及6月18日中午兩大指定時段，消費滿千元再加送1,000福利點，相當於10%回饋。當天下午1點至6點更將連續六個整點發放限量1折券，消費無門檻即可使用，最高折抵300元。

最受矚目的則是今年618主打的「68元爆殺品」。全聯自6月12日至18日連續七天、每天上午10點、下午3點及晚間9點推出限量商品下殺68元，包括Apple AirPods 4、SONY無線藍牙降噪耳罩式耳機、伊萊克斯Well Q6無線吸塵器、華碩ROG機械式鍵盤、3M淨水器，以及煙波大飯店聯合住宿券等商品，原價從數千元到上萬元不等，均以68元限量開搶。

其中，6月18日上午10點將推出原價4,490元的AirPods 4，下午3點則有原價9,990元的3M淨水器特惠組，晚間9點再祭出原價6,198元的煙波大飯店住宿券，預料將成為當天最熱門的搶購商品。

除了限量爆殺品外，全聯也同步推出多項3C、家電與民生用品優惠。例如6月21日前購買iPhone 17 256GB，可獲得36,200福利點回饋，等同現省3,620元；AirPods 4也同步祭出贈送10,000福利點優惠。家用商品方面，空氣清淨機、保健食品、衛生紙、洗衣膠囊及箱購飲用水等皆推出特價與贈點活動，搶攻消費者囤貨需求。

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