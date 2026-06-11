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暑假住最美親子飯店！宜蘭綠舞每人2,500元起 一泊三食再送下午茶
迎接暑假旅遊旺季與連假商機，有「全台最美親子飯店」美譽的宜蘭綠舞國際觀光飯店推出「暑於你的假期」住房專案，即日起至7月31日開放預訂，每人2,500元起即可享受一泊三食、經典體驗活動及人氣設施，提前規劃暑假行程可享多重早鳥優惠。
專案於6月30日前完成預訂，並在8月31日前入住，即可享有周一至舟四旺日免加價優惠；平日及旺日入住再加贈黑RURU CAFÉ精選下午茶，入住三天兩夜再送日式味噌小火鍋午餐。
此次專案涵蓋雙人客房、家庭房、套房及Villa等多元房型。其中，雙人入住的「玥」山景客房6,490元起，適合情侶與好友出遊；親子家庭最喜愛的「嵐」四人客房9,990元起，換算每人不到2,500元；三代同堂則可選擇可容納六人的「漓」極景家庭套房、23,590元起。
若想享受更高規格的度假體驗，高級庭園Villa每晚20,790元起，周一至周四入住可免費升等豪華庭園Villa；豪華湖畔Villa則是35,490元起，提供獨立空間與更完整的度假氛圍。
專案內容除住宿及早餐外，還包含人氣餐廳「日光璽舞」晚餐、日式主題園區入園、DIY體驗，以及休閒中心設施使用權益。旅客還可從四大人氣活動中任選一項，包括經典浴衣體驗、黑RURU CAF'E下午茶、擼LALA Sweets貓咪咖啡廳下午茶，或事Sasa Play灑畫體驗。
此外，飯店最受歡迎的「卡比巴拉躍湖號」滑索體驗也納入住房內容，讓大小朋友能在園區內感受刺激又療癒的遊樂時光。
配合端午節與暑期旅遊熱潮，綠舞日式主題園區同步推出「粽夏好福氣」限定活動。即日起至6月21日於園區手水舍完成淨手儀式並打卡分享，即可獲得萌寵點心包；現場購票金額滿千元，還可獲贈限量端午香包，增添節慶氛圍。
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