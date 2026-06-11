快訊

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

暑假住最美親子飯店！宜蘭綠舞每人2,500元起 一泊三食再送下午茶

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
高級庭園 Villa專案價20,790起，平日入住再享升等至豪華庭園 Villa。圖/綠舞提供
高級庭園 Villa專案價20,790起，平日入住再享升等至豪華庭園 Villa。圖/綠舞提供

迎接暑假旅遊旺季與連假商機，有「全台最美親子飯店」美譽的宜蘭綠舞國際觀光飯店推出「暑於你的假期」住房專案，即日起至7月31日開放預訂，每人2,500元起即可享受一泊三食、經典體驗活動及人氣設施，提前規劃暑假行程可享多重早鳥優惠。

專案於6月30日前完成預訂，並在8月31日前入住，即可享有周一至舟四旺日免加價優惠；平日及旺日入住再加贈黑RURU CAFÉ精選下午茶，入住三天兩夜再送日式味噌小火鍋午餐。

此次專案涵蓋雙人客房、家庭房、套房及Villa等多元房型。其中，雙人入住的「玥」山景客房6,490元起，適合情侶與好友出遊；親子家庭最喜愛的「嵐」四人客房9,990元起，換算每人不到2,500元；三代同堂則可選擇可容納六人的「漓」極景家庭套房、23,590元起。

若想享受更高規格的度假體驗，高級庭園Villa每晚20,790元起，周一至周四入住可免費升等豪華庭園Villa；豪華湖畔Villa則是35,490元起，提供獨立空間與更完整的度假氛圍。

專案內容除住宿及早餐外，還包含人氣餐廳「日光璽舞」晚餐、日式主題園區入園、DIY體驗，以及休閒中心設施使用權益。旅客還可從四大人氣活動中任選一項，包括經典浴衣體驗、黑RURU CAF'E下午茶、擼LALA Sweets貓咪咖啡廳下午茶，或事Sasa Play灑畫體驗。

此外，飯店最受歡迎的「卡比巴拉躍湖號」滑索體驗也納入住房內容，讓大小朋友能在園區內感受刺激又療癒的遊樂時光。

配合端午節與暑期旅遊熱潮，綠舞日式主題園區同步推出「粽夏好福氣」限定活動。即日起至6月21日於園區手水舍完成淨手儀式並打卡分享，即可獲得萌寵點心包；現場購票金額滿千元，還可獲贈限量端午香包，增添節慶氛圍。

套房與Villa房型可升級享日光璽舞新品御膳套餐，以多道招牌料理展現日式餐席的精緻與儀式感。圖/綠舞提供
套房與Villa房型可升級享日光璽舞新品御膳套餐，以多道招牌料理展現日式餐席的精緻與儀式感。圖/綠舞提供

旅客午晚餐可選擇日光璽舞雙人日式擔擔風味鍋或關東風格壽喜燒。圖/綠舞提供
旅客午晚餐可選擇日光璽舞雙人日式擔擔風味鍋或關東風格壽喜燒。圖/綠舞提供

經典四選一體驗，旅客可換穿日式經典浴衣漫步園區，留下夏日美好回憶。圖/綠舞提供
經典四選一體驗，旅客可換穿日式經典浴衣漫步園區，留下夏日美好回憶。圖/綠舞提供

經典四選一體驗，旅客可於Sasa Play灑畫，與家人好友一同完成專屬作品。圖/綠舞提供
經典四選一體驗，旅客可於Sasa Play灑畫，與家人好友一同完成專屬作品。圖/綠舞提供

下午茶 宜蘭

延伸閱讀

煙波集團夏季推「海陸炙饌」 一泊二饗住房專案

「@cosme美妝遊樂園」登場！首度集結台日、韓、美妝大賞盡情試用

高雄洲際酒店獻上「夏日港灣際遇」 夏季限時優惠76折起

Coupang酷澎618火力全開！ 「WOW會員」指定日用品類天天現折200元

相關新聞

暑假住最美親子飯店！宜蘭綠舞每人2,500元起　一泊三食再送下午茶

迎接暑假旅遊旺季與連假商機，有「全台最美親子飯店」美譽的宜蘭綠舞國際觀光飯店推出「暑於你的假期」住房專案，即日起至7月31日開放預訂，每人2,500元起即可享受一泊三食、經典體驗活動及人氣設施，提前規劃暑假行程可享多重早鳥優惠。

身份證有「8、2、5、7」送招牌功夫菜！王品3大中餐推畢業季優惠

迎接畢業季，王品集團旗下中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田 新加坡米其林中餐廳」與「丰禾 台味風格料理」推出期間限定優惠。

路易莎20周年尋找「同年同月同日生」壽星！免費喝咖啡、全台門市可兑

迎接品牌成立20周年，路易莎咖啡特別推出「尋找同年同月同日生的你」活動，邀請與品牌同樣誕生於2006年6月13日的民眾，一同分享20歲生日喜悅。活動當天，符合資格者只要至門市出示本人有效證件，即可免費兌換一杯中杯美式咖啡。

不懂同事為何天天吃摩斯…她一試45元早餐秒入坑！內行曝隱藏點法

一名女子分享，最近發現同事每天早餐幾乎固定買摩斯漢堡同一款餐點，原本讓她相當好奇，實際跟著嘗試後意外被圈粉，直呼一份只要45元的「火腿歐姆蛋堡」不只份量超出預期，生菜給得也相當有誠意，讓她忍不住連續吃了一週。文章也釣出一票人直呼「年輕覺得摩斯好貴，現在反而才是便宜的」。

珍稀骨董表、名人講座拓寬美學視野 江詩丹頓Overseas特展7月登場

瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）將於2026年7月在台北舉辦《Explore All Ways Possible無疆探索 無盡可能》主題特展 。展覽以經典的Overseas系列為核心，在典藏與創新交織中梳理出一幅關於時間與美學的深長風景，現場除展出多款珍稀骨董表，並規劃限定名人講座，帶領大眾步入江詩丹頓優雅的時光視角。

連3天義大利麵半價、送披薩！BEPPIN PASTA開新店　鄰居享飲料買1送1

主打現製義大利麵的和風洋食餐廳「BEPPIN PASTA」，將於6月12日正式開設全新門市「東興店」。為慶祝新店開幕，6月12日起，連三天推出「義大利麵半價」、「滿千送瑪格麗特披薩」等一系列優惠活動，讓民眾共享開幕喜悅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。