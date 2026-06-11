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DINOTAENG 回來了！7-ELEVEN 推53款療癒周邊 最低149元開搶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN全店精品集點再度攜手療癒教主「DINOTAENG」推出系列周邊商品。統一超／提供
7-ELEVEN全店精品集點再度攜手療癒教主「DINOTAENG」推出系列周邊商品。統一超／提供

超人氣IP「DINOTAENG」又要來搶攻荷包啦！7-ELEVEN自今年1月起首度攜手DINOTAENG推出全店精品集點活動，推出多款全方位生活周邊帶動相關銷售與聲量翻倍。看好DINOTAENG帶來的高人氣魅力，於暑假來臨前再度推出實用的外出、辦公用具、擺飾系列周邊，不管幫家裡妝點還是攜帶外出都是最萌趣的配件。

7-ELEVEN自6月17日起再度攜手人氣IP「DINOTAENG」合作，呆萌俏皮的表情與可愛的微笑加上親人的個性擄獲全球各地粉絲的心，棲息的澳洲島嶼更被比喻為最療癒的小島，此次全店精品集點活動推出逾53款療癒圖素周邊商品，以QUOKKA和好朋友BOBO為主題開發靈感，價格從最低149元起、最貴千元有找就可帶回家收藏。

本次集點活動主打多款兼具實用性與收藏價值的居家用品，其中「胖胖陶瓷馬克杯」共推出7款角色設計，集結QUOKKA、BOBO、FATTY及PAPA QUOKKA等人氣角色，以圓潤造型搭配繽紛配色，消費不限金額即可加價149元換購。此外，7-ELEVEN也推出DINOTAENG聯名「手沖快煮壺」，鎖定咖啡與茶飲愛好者需求。

值得注意的是，本次首度推出「摺疊收納推車」，擁有45公升大容量設計，可滿足居家收納及外出採買需求，搭配滑輪設計方便移動，上掀式蓋板兼具防塵功能，收納後亦不占空間，成為本波聯名商品亮點之一。

喜愛「DINOTAENG」經典絨毛造型的生活用品別錯過「造型布偶毯」、「造型坐墊」、「造型布偶面紙套」、「造型坐墊」、「造型側背小包」、「造型擦手巾」等，坐墊加厚加上大頭立體造型，底部還有止滑設計實用又萌趣；布偶柔軟觸感可當布偶與毯子兩用；茶几旁還可放上布偶面紙套，同時當抱枕使用。

此外，7-ELEVEN也推出多款QUOKKA與BOBO絨毛造型玩偶，滿足粉絲收藏需求，可愛療癒的角色造型適合作為居家擺飾。同步登場的還有4吋絨毛盒玩，共規劃7種角色款式，採隨機開箱設計，增添蒐藏與拆盒樂趣，預料將吸引不少粉絲搶購。

澳洲

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