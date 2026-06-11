身份證有「8、2、5、7」送招牌功夫菜！王品3大中餐推畢業季優惠

迎接畢業季，王品集團旗下中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田 新加坡米其林中餐廳」與「丰禾 台味風格料理」推出期間限定優惠。

針對新加坡米其林一星品牌「莆田」，即日起到7月31日，活動期間凡持學生證或教師證至門市內用消費多人套餐，即可享「酸柑汁無限暢飲」。另外，歡慶「莆田」在台滿10年，內用消費滿1,200元，同桌湊齊身分證號碼含「8、2、5、7」四碼，即款待「莆田荔枝肉」或「金絲麥片蝦」功夫菜。

即日起到7月19日，至「享鴨」全台門市，內用消費多人套餐，憑LineOA優惠券或瘋美食來換禮物票券，可享「好菜3選1」，包括有「獨門蒜酥鴨下巴」、「蠔油醬爆牛肉」或「翡翠魚卵炊蛋」可供選擇。台菜餐廳「丰禾」自即日起到7月31日也推出感恩回饋，內用消費滿1,200元，並憑LineOA優惠券或瘋美食來換禮物票券，即款待「芋香粉蒸排骨」、「丰禾客家小炒」、「梅汁梅花肉」（3選1），為餐桌增添豐富滋味。