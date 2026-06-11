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路易莎20周年尋找「同年同月同日生」壽星！免費喝咖啡、全台門市可兑

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
2006年6月13日出生、路易莎20周年請喝咖啡，全台門市限時兌換。圖/路易莎提供
2006年6月13日出生、路易莎20周年請喝咖啡，全台門市限時兌換。圖/路易莎提供

迎接品牌成立20周年，路易莎咖啡特別推出「尋找同年同月同日生的你」活動，邀請與品牌同樣誕生於2006年6月13日的民眾，一同分享20歲生日喜悅。活動當天，符合資格者只要至門市出示本人有效證件，即可免費兌換一杯中杯美式咖啡。

路易莎表示，品牌自2006年創立以來，從僅有5坪大的街邊小店出發，秉持讓更多人喝到高品質咖啡的初心，以親民價格推廣精品咖啡文化。隨著據點逐步拓展至社區、商辦與校園，不僅見證台灣咖啡市場的成長，也帶動精品咖啡與複合式生活門市的發展，成為台灣具代表性的本土連鎖咖啡品牌之一。

面對消費者需求與生活型態轉變，路易莎近年也積極拓展多品牌版圖，從咖啡延伸至餐飲、休閒及運動領域，旗下品牌涵蓋青焰炭火熟成牛排、初泰PIKUL、丹生炊事、玖仰茶食文化、光焙若蔬食、隱岳閣港式料理、白霧時光、傑克兄弟牛排，以及專業健身品牌Self Room等，透過餐飲與生活場域整合，提供更多元的消費體驗。

咖啡 路易莎

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