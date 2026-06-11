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煙波集團夏季推「海陸炙饌」 一泊二饗住房專案

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹湖濱館雙人分饗餐以日本A5和牛、龍虎斑菲力搭配三款特色鍋底，呈現層次豐富的海陸饗宴。圖／業者提供
新竹湖濱館雙人分饗餐以日本A5和牛、龍虎斑菲力搭配三款特色鍋底，呈現層次豐富的海陸饗宴。圖／業者提供

迎盛夏旅遊旺季到來，煙波國際觀光集團推出全新「一泊二饗－海陸炙饌」住房專案，即日起至11月30日於全台八館同步登場。這次由主廚團隊精選日本A5和牛與龍虎斑菲力兩大頂級食材領銜，結合各館特色料理、在地名店風味與煙波早午餐體驗，打造從入住、晚餐到隔日晨間餐桌的一站式美食假期。旅客不僅能一次品嚐頂級海陸盛宴，更能將各地人氣老店與排隊美食輕鬆收入味蕾清單，感受專屬於台灣土地的風味魅力。

無論雙人輕旅行或四人家庭歡聚皆能獲得滿足。以台南館為例，雙人分饗住房專案官網訂房每晚4,000元起，可入住採光明朗、氛圍雅致的尊榮一大床房型；四人分饗則以花蓮館為例，官網住房專案價每晚5,600元起，入住豪華家庭房，享有寬敞自在的度假空間。若僅想品嚐限定料理，雙人分饗餐每套1,560元+10%、四人分饗餐每套3,120元+10%，以超值價格享受頂級海陸食材。

煙波國際觀光集團表示，此次主廚團隊以「日本A5和牛」與「龍虎斑菲力」為雙主角，依各館地域特色與餐飲風格發展專屬菜色，從精緻鍋物、創意主餐到融合地方文化的特色料理，讓旅客透過味蕾感受台灣各地風土魅力。

新竹湖濱館以壽喜燒、北海道昆布鍋及韓式豆腐鍋三款特色湯底揭開序幕。北海道昆布鍋以昆布慢火熬製，湯色澄澈，釋放自然鮮甜；韓式豆腐鍋則以微辣暖香包覆豆腐柔嫩質地，風味溫潤悠長。雙人分饗可品嚐日本A5和牛、龍虎斑菲力、日本生蠔、魷魚、鮭魚頭與白蝦；四人分饗再升級加入雲林農場晃晃亞麻籽豬，海陸層次更顯豐盛。

在地名店部分則攜手北埔人氣老店「老街一口菜包」，將客家菜包原汁原味端上餐桌；並選用超過一甲子歷史的「高家冬瓜茶」，由主廚轉化為創意甜品「冬凍檸檬黑糖晶凍」，以古法熬煮冬瓜茶製成滑嫩晶凍，融合黑糖溫潤甜香與檸檬果韻，清爽宜人。

新竹都會館以「焦糖炙燒A5和牛」為主角，和牛表面覆以焦糖炙燒，外層微脆甜香、內裡柔嫩多汁，細緻油花於口中緩緩釋放溫潤脂香。另一道「龍虎溫沙拉佐味噌起司醬」，選用被譽為石斑界精品的龍虎斑，肉質細緻緊實，搭配味噌起司醬的發酵鹹香與溫潤乳脂，襯托魚肉自然甜味。

館內同步將老街一口菜包重新演繹為「炸牛蒡客家煎菜包」，外皮煎至微酥，搭配酥炸牛蒡絲增添層次；並選用高家冬瓜茶打造「冬瓜青梅雪沙」，冬瓜甜潤與青梅果酸交織，勾勒夏日清爽滋味。

即日起至6月30日早午餐、晚餐皆可加購期間限定的「極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」，嚴選鮑魚、海膽與鮭魚卵頂級三鮮，細膩堆疊濃郁海味，一口綻放層次鮮香；單份129元、兩份199元，限時優惠，建議提前加購品嚐，以超值價格品味來自大洋的奢華鮮味。

新竹都會館四人分饗餐主打焦糖炙燒A5和牛與龍虎溫沙拉佐味噌起司醬，展現細膩優雅的海陸風味。圖／業者提供
新竹都會館四人分饗餐主打焦糖炙燒A5和牛與龍虎溫沙拉佐味噌起司醬，展現細膩優雅的海陸風味。圖／業者提供

「極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」即日起至6月30日於早午餐、晚餐時段限時供應，匯集鮑魚、海膽與鮭魚卵三重珍鮮，加購優惠單份129元、兩份199元。圖／業者提供
「極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」即日起至6月30日於早午餐、晚餐時段限時供應，匯集鮑魚、海膽與鮭魚卵三重珍鮮，加購優惠單份129元、兩份199元。圖／業者提供

日本 北海道 觀光

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