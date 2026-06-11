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不懂同事為何天天吃摩斯…她一試45元早餐秒入坑！內行曝隱藏點法

聯合新聞網／ 綜合報導
摩斯漢堡。本報資料照片
摩斯漢堡。本報資料照片

一名女子分享，最近發現同事每天早餐幾乎固定買摩斯漢堡同一款餐點，原本讓她相當好奇，實際跟著嘗試後意外被圈粉，直呼一份只要45元的「火腿歐姆蛋堡」不只份量超出預期，生菜給得也相當有誠意，讓她忍不住連續吃了一週。文章也釣出一票人表示「年輕覺得摩斯好貴，現在反而才是便宜的」。

原PO近日在Threads發文表示，觀察同事每天早餐都選擇摩斯漢堡的火腿歐姆蛋堡，一開始不理解為何能天天吃同樣的東西，於是決定自己買來試試看。沒想到吃過後立刻改觀，直呼「才45元菜也太多了吧」，認為整體價格與內容物相當划算，還坦言自己後來已經連續回購一週。

火腿歐姆蛋堡是摩斯早餐的人氣品項。圖／摩斯漢堡提供
火腿歐姆蛋堡是摩斯早餐的人氣品項。圖／摩斯漢堡提供

貼文曝光至今已吸引近萬人按讚，「年輕的時候覺得摩斯好貴，現在反而摩斯才是便宜的」、「重點是它有加花生醬！甜甜鹹鹹的加分很多」、「這個價格已經比一般早餐店便宜了吧」、「這個真的很好吃，我也是吃過一次驚為天人」、「我也很喜歡摩斯早餐！而且很久沒漲價了」、「好吃！每天都很期待早餐時間」。

不少網友分享吃法與隱藏點法，「花生醬可以要求抹雙面，然後生菜可以要求多一點」、「摩斯都可以跟他說菜多！」、「再補一個單買摩斯紅茶的買法，下載APP找到隨買跨店取，進去買券，常常都會有買多少送多少，平均下來一杯變25左右」。

根據本站報導，繼肯德基今年1月率先調漲部分餐點價格後，麥當勞5月27日起也調整套餐與部分品項售價。摩斯漢堡則表示，感謝消費者長期支持，面對食材與原物料價格上升，品牌持續努力吸收成本，是否調整價格仍在審慎評估中。

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