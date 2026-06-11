珍稀骨董表、名人講座拓寬美學視野 江詩丹頓Overseas特展7月登場

瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）將於2026年7月在台北舉辦《Explore All Ways Possible無疆探索 無盡可能》主題特展 。展覽以經典的Overseas系列為核心，在典藏與創新交織中梳理出一幅關於時間與美學的深長風景，現場除展出多款珍稀骨董表，並規劃限定名人講座，帶領大眾步入江詩丹頓優雅的時光視角。

展覽核心靈感源自美國探險家兼知名攝影師Cory Richards的極限探索精神。展場將東西南北四個方位化為兩條軸線、四個主題展區；其中「東方山嶺」展區聚焦品牌全新的Overseas Dual Time Cardinal Points系列表款，展現結合兩地時間與晝夜顯示的隨行風格，與展覽主題的美學及靈感相互延展。

由於是品牌最具代表性的精神象徵，問世至今30年的Overseas系列歷經三代進化，自1996年初代一體成型的精鋼奢華運動表、2004年加入人體工學與高辨識度馬爾他十字扣節的二代演進，到2016年配備自製機芯並隨附三種快拆表帶的設計。

2026年江詩丹頓（Vacheron Constantin）年度大作首推耗時七年研發的2550超薄機芯。該款全新超薄自動上鍊腕表在厚度僅2.4毫米的空間內具備微型自動盤、雙發條盒等結構，動力儲存並可達超過三日以上的80小時。表款搭配950鉑金表殼、表圈與表帶，全球限量255只，將複雜表款淬鍊為日常的高級品。

《Explore All Ways Possible無疆探索 無盡可能》特展將在7月4日至9日舉辦，每日11點至晚上6點，地點位於南山廣場藝文中心；同時7月6日下午還將邀請蔡康永擔任講者。展覽與講座皆採預約制，即日起正式開放報名。

Traditionnelle超薄萬年曆腕表結合超薄、複雜的萬年曆機芯，展現江詩丹頓將複雜功能帶入日常生活的用心。圖／江詩丹頓提供

美國探險家兼攝影師Cory Richards將來台參加江詩丹頓於7月舉辦的Overseas特展。圖／江詩丹頓提供

江詩丹頓2026全新Overseas Dual Time Cardinal Points系列兩地時間腕表。圖／江詩丹頓提供

展覽中的「北方海洋」空間敘事，將對應江詩丹頓婀娜且富工藝設計之美的Égérie月相表。圖／江詩丹頓提供