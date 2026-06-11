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好市多618戰線首度拉長至14天 黑鑽會員搶先享現折618元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美式賣場好市多今年首度將618檔期擴大為連續14天的線上感恩祭活動，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品，品項涵蓋大型家電、視聽娛樂。圖／好市多提供
美式賣場好市多今年首度將618檔期擴大為連續14天的線上感恩祭活動，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品，品項涵蓋大型家電、視聽娛樂。圖／好市多提供

好市多Costco）搶攻618購物節商機，今年首度將會員感謝日活動擴大為連續14天的「線上感恩祭」，自6月15日至28日推出數百款優惠商品，涵蓋大型家電、視聽娛樂、居家用品、寵物商品、運動健身及食品飲料等多元品類，促銷規模創歷年新高。

本次檔期最大亮點之一為 首二日單筆消費滿8,800元可再享現折618元優惠。黑鑽會員可於6月15日率先享有黑鑽會員專屬滿額折扣；次日6月16日邀請所有會員參與滿額折扣。黑鑽會員等同享有兩次折扣機會，不僅可優先選購熱門商品，精打細算真正超值。

因應夏季大型體育賽事熱潮，觀賽相關商品成為本次檔期焦點，包括75吋4K顯示器等大尺寸電視、舒適沙發、電動按摩椅及紅酒櫃等皆推出優惠價格，讓消費者在家即可打造沉浸式觀賽空間；搭配零食、飲料與進口食品優惠，全面升級居家娛樂體驗。

隨著氣溫攀升，多項消暑家電同步加入優惠行列，包括空氣清淨機、掃拖機器人、氣泡飲水機、製冰機、循環扇及調理果汁機等，協助打造舒適居家環境。此外，蛋白粉、慢跑鞋及運動相關商品亦推出優惠方案，呼應近年健康生活趨勢。

在居家與質感生活品類方面，鑄鐵鍋、廚房家電及多項居家商品亦同步參與檔期優惠。好市多表示，會員使用富邦Costco聯名卡於線上消費，可享3%回饋且無上限優惠。從居家娛樂、夏日消暑到健康運動用品，今年為期14天的會員感謝日期望讓會員以更實惠的價格購入所需商品，將實質回饋加碼與會員分享。

Costco 好市多

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