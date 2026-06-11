SJ東海最愛！沙威隆聯名龜記推「蘋果紅萱」沐浴乳 網笑：可以調甜度冰塊嗎？

你今天「手搖」了嗎？炎夏腳步逐漸逼近，每天一杯手搖飲料已是台灣人生活中的日常，社群平台上更常見許多臥虎藏龍的「手搖博士」，不僅對各家品牌推陳出新的產品如數家珍，甚至也會不藏私分享個人推薦的糖冰配方或獨家喝法。手搖飲話題始終熱度不減。而這股風潮如今更跨足生活用品領域，掀起意想不到的跨界話題！

洗澡像在喝手搖？龜記聯名沙威隆讓網友超好奇

近年深受台灣網友喜愛的社群平台Threads，向來是熱門話題的集散地，近日就有脆友發文討論沐浴品牌沙威隆與人氣手搖品牌龜記的最新聯名。原PO分享自己逛寶雅時發現沙威隆推出的新款沐浴乳，分別以龜記經典飲品「三十三茶王」與「蘋果紅萱」為香氣主題。清潔用品與手搖飲料的組合令人耳目一新，原PO也因此感到十分新奇、立刻購入嘗鮮。實際試用過後直呼「味道意外好聞誒，會想再買的那種！」同時不忘補充「現在滿額就送牙膏」，提醒其他網友把握機會，別錯過優惠好康。

貼文曝光後迅速引起熱烈討論，不少網友表示躍躍欲試，「感覺好香好想聞看看」、「連洗澡都香香的」；也有人發揮幽默感，打趣回覆「可以調甜度冰塊嗎」、「不知道有沒有為了維持風味穩定而加糖」。另外，更有龜記死忠粉絲敲碗，希望未來能推出紅柚翡翠或濃乳茶風味等人氣飲品香氣版本。

從飲料變香氛！「東海之水」聯名沐浴乳引起粉絲討論

值得一提的是，龜記「蘋果紅萱」曾在2025年登上韓國天團Super Junior成員東海的IG個人貼文，大讚「好好喝，這週回去還要再喝」。當時不僅掀起一波跟風爆買潮，更有粉絲替這款飲料冠上「東海之水」的封號。此次聯名沐浴乳上市後，同樣吸引不少E.L.F.（Super Junior官方粉絲名稱）留言、分享，「留給海飯看」、「洗蘋果紅萱會想到李東海」、「李東海可能會很喜歡」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查「沙威隆」近一個月的網路熱門關鍵字，可以發現話題焦點出現「紅萱」、「茶王」、「龜記」等詞彙，顯示品牌跨界合作的聯名活動成功吸引網友矚目。

出其不意的異業聯手已成為行銷趨勢，雙方透過結盟創造新鮮感，不僅碰撞出全新火花和創意，還能激發討論熱度。此次將手搖飲特色香氣融入沐浴用品，正是品牌創新嘗試的具體展現。當飲料不再只是用喝的，而是化身為洗浴香氛，除了帶給消費者截然不同的潔淨體驗、感受更多元有趣的感官刺激，也能爲品牌雙方再造話題，讓關注度再上一層樓。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年5月10日至2026年6月8日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『沙威隆』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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