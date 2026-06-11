2026壽司郎必吃推薦TOP 10！鰻魚、天婦羅新進榜 去年冠軍跌出榜外

走進壽司郎，你最常遇到的難題不是排隊，而是面對滿滿餐點時的選擇障礙，鮭魚、鮪魚、干貝、炸物，到底哪些才是真正的人氣王？哪些看似低調，卻是老饕口中的必點神品？ 又有哪些新品正悄悄擠進排行榜？

作為台灣迴轉壽司市場的人氣霸主，壽司郎憑藉高CP值與持續推陳出新的菜單策略，成功圈粉各年齡層消費者。從經典握壽司、生魚片，到炸物、小菜、甜點，甚至期間限定與熱門IP聯名餐點，每次推出新品都能掀起討論熱潮。《網路溫度計DailyView》運用輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，不只整理出2026年最新「必點前十名」，同時也與2025年榜單進行交叉比對，帶你一次看懂哪些經典品項穩坐人氣寶座、哪些黑馬異軍突起，以及網友口味正在發生哪些變化？

No.10 鮭魚卵

鮭魚卵向來是壽司郎軍艦壽司的人氣代表，即使今年排名較去年下滑2個名次，仍成功守住榜單位置。晶瑩飽滿的鮭魚卵如紅寶石般堆疊在海苔軍艦上，光是視覺效果就足以讓人食指大動。入口瞬間，魚卵薄膜在齒間輕輕破裂，濃郁海味隨即釋放，帶著鹹鮮與油脂交織的層次感。搭配微酸醋飯，不僅平衡鮭魚卵本身的鮮鹹，也讓整體風味更加立體。

除了經典鮭魚卵軍艦外，壽司郎近年也經常推出結合海膽、干貝、蟹肉或鮭魚等豪華版本，往往成為社群平台上的熱門打卡品項。網友表示，「鮭魚卵蔥花鱒鮭，咬下去滿滿鮭魚卵在嘴裡爆開，鹹香跟蔥花的辛香結合，味道層次很夠」、「以魚卵來說，我最喜歡鮭魚卵」。

No.9 天婦羅

《網路溫度計DailyView》

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除了壽司之外，炸物一直是壽司郎的隱藏王牌，今年首次進榜的天婦羅系列就是最好的證明！剛炸好的麵衣帶著淡淡金黃色澤，外層酥脆卻不顯厚重，咬下時能聽見清脆聲響；裡頭的鮮蝦、蔬菜或海鮮則保留水分與鮮甜。與重口味炸雞不同，天婦羅更講究麵衣與食材之間的平衡，吃得到酥香，也保有食材本身的風味。

網友分享，「蒜香花枝天婦羅真的是完美的存在」、「天婦羅拼盤有香菇、炸蝦、地瓜，一個人吃美食真是大大享受」、「極鮮大鮮蝦天婦羅海味滿滿」。有的品項是單獨享受天婦羅的美味，有的則搭配壽司醋飯一起入口；許多老饕推薦搭配醬汁享用，讓整體口感更清爽。來一趟壽司郎，一次就能滿足你心中對生食、熱食與炸物的多重需求。

去年榜單不見蹤影，今年卻直接衝進第8名，鰻魚、星鰻可說是壽司郎2026年最值得關注的超級新星。常態供應的菜單有極上鰻魚、星鰻、炙燒上等星鰻，還曾推出脂香豐潤的嚴選野生特大「特選一本星鰻」。

炙燒過的蒲燒鰻魚覆蓋在握壽司上，表面刷上帶有醬油與味醂香氣的蒲燒醬，經高溫逼出油脂後散發誘人焦糖香。入口時，細嫩魚肉幾乎不需費力咀嚼便能化開，濃郁油脂與甜鹹醬汁交織，尾韻還能感受到鰻魚特有的脂香。

相較鮭魚的清爽、鮪魚的鮮甜，鰻魚更像是一道帶有日式燒烤靈魂的料理。尤其近年「土用丑日」文化受到關注，日本人習慣在夏季炎熱時期吃富含營養的鰻魚來補充精力、對抗疲勞，也讓不少消費者開始主動尋找鰻魚相關餐點，帶動討論聲量快速攀升。

不少網友分享，「吃得到星鰻的肉感與油嫩，淋上一些甜醬油，非常的滿足」、「對壽司郎的印象就是鰻魚很多又好吃」、「鰻魚的油脂比較豐富，星鰻的肉質比較細緻」。

No.7 薯條

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從去年第6名下滑了1個名次，但薯條依然穩穩留在排行榜中，再次證明它「被壽司耽誤的招牌商品」稱號絕非浪得虛名。

細長薯條炸至金黃色澤，外層酥脆、內部鬆軟綿密，咬下時能感受到馬鈴薯香氣在口中慢慢散開。最大的特色在於調味恰到好處，不會過鹹，也沒有油耗味，即使放涼後依然保有不錯口感。甚至還有特殊吃法，就是把鹽跟抹茶粉以1：1的比例混和後沾著食用，自製最涮嘴的「搖搖薯條」。

不少網友原本抱著疑惑心情點餐，卻意外成為回訪必點品項，「薯條應該要第一名，根本是被壽司事業耽誤的薯條店」、「個人心目中薯條排名，壽司郎＞麥當勞＞漢堡王＞摩斯漢堡」、「剛炸好的帶皮薯條好吃，酥脆又不會太鹹」。

No.6 拉麵

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成長型選手「拉麵」來勢洶洶，去年排名第9，今年一口氣上升3個名次。許多人原本只想吃壽司，卻常在結帳前多點一碗拉麵，細直麵保有Q彈口感，能完整吸附濃郁湯汁，搭配叉燒、蔥花、海苔等配料，美味滿分！除了常駐的人氣口味之外，壽司郎不定期與日本知名拉麵店合作推出限定商品，從雞白湯、味噌到魚介系湯頭，不斷創造話題。

Dcard有網友發文指出，「有誰去壽司郎一定會點拉麵，不吃渾身不對勁」，並推薦多款最愛的壽司郎拉麵，包含鯛白湯拉麵、牡蠣白湯拉麵、總大醬濃口醬油拉麵等。其他網友則回覆，「辣味噌拉麵永遠是我的第一」、「壽司郎之前有聯名信玄味噌拉麵，我覺得超好吃」、「炸蝦烏龍麵再加一份鮮蝦天滿滿，超爽」。

No.5 蟹

連續兩年穩坐第5名，蟹類可說是穩穩的實力派，只要推出相關品項，總能吸引一票忠實蟹控搶先朝聖。

無論是蟹膏軍艦、蟹肉蟹膏軍艦，還是期間限定的松葉蟹、紅雪蟹系列，都能品嚐到濃郁鮮甜的海洋滋味。尤其蟹膏特有的甘醇香氣，入口後帶著綿密口感與鮮味層次，搭配醋飯和海苔一起享用，更能襯托出蟹類的細膩風味。

每逢「感蟹祭」，壽司郎會推出各種豪華蟹料理，從握壽司、軍艦到拉麵與炸物都能看到蟹的身影。網友分享，「這個蟹味真的是太棒了，好好吃喔」、「壽司郎每年最值得吃的就是感蟹季」、「紅雪蟹和松葉蟹外型很像，但紅雪蟹在還沒煮之前就已經是紅色，因此得其名。甜味明顯、蟹香濃郁、肉質細嫩又多汁，蟹控真的不能錯過」。

No.4 鮪魚、黑鮪魚

去年排名第3，今年小幅下滑至第4名，但鮪魚與黑鮪魚依舊是老饕心中的夢幻逸品。赤身部位能吃到純粹鮮甜與細緻肉質；中腹則開始展現迷人的油脂香氣；而來到最高人氣的黑鮪魚大腹，更是許多饕客專程造訪的原因。

粉嫩色澤的魚肉入口後細緻柔滑，油脂在口中慢慢化開，濃郁卻不膩口，留下悠長鮮甜尾韻。尤其黑鮪魚季登場時，各種限定部位與豪華拼盤經常掀起排隊熱潮。網友表示，「黑鮪魚大腹油脂豐潤、入口即化」、「今天去吃油花非常棒，吃起來有甜味」、「地中海黑鮪魚大腹，這個真的超好吃」。

No.3 茶碗蒸

《網路溫度計DailyView》

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從去年第7名大幅躍升至第3名，茶碗蒸堪稱今年榜單最亮眼的黑馬。看似低調，卻是不少老饕每次造訪壽司郎的必點品項。

蛋體經過細火慢蒸後，呈現如絲綢般滑嫩的質地，湯匙輕輕一挖便能感受到細膩柔軟；鮮蝦、雞肉、貝柱、香菇等配料吸收高湯精華後更顯鮮甜，入口時濃縮了柴魚的鮮味與蛋香，溫潤順口卻不顯厚重，成為在壽司與炸物間轉換味蕾的最佳選擇。

許多網友大讚，「壽司郎有海鮮配料讓茶碗蒸更鮮」、「每次都要先吃茶碗蒸」。除了經典的熱茶碗蒸外，菜單有時也會出現冷製版本，讓不少消費者感到新奇。有品嚐過的網友分享，熱的蛋香較為濃郁，冰的則更能凸顯柴魚的鮮甜。此外，壽司郎也經常推出期間限定口味，像是芡汁蟹肉茶碗蒸、芡汁菌菇茶碗蒸等，透過不同食材與醬汁搭配帶來更多變化。

No.2 蝦

《網路溫度計DailyView》

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壽司郎的蝦類選擇豐富，從鮮蝦、生蝦、甜蝦到赤蝦，各自擁有不同魅力，去年排名第4，今年一舉衝上亞軍寶座。甜蝦入口柔嫩鮮甜，尾韻帶有自然甘味；鮮蝦口感Q彈爽脆；赤蝦則以飽滿尺寸與厚實肉質受到不少饕客喜愛。

其中最吸引人的地方，在於蝦肉本身的鮮甜能與醋飯形成絕佳平衡，不需過多調味就能展現海鮮原有風味。若選擇炙燒版本，經過高溫炙烤後更能釋放蝦肉香氣，呈現截然不同的層次感。

不少網友提到，「壽司郎的赤蝦進口商是哪間，想要直接叫一箱冷凍來囤，大概就是每次都要吃10隻的概念」、「壽司郎赤蝦真的表現蠻優秀，很大一隻」、「鮮蝦3貫跟綜合蝦3貫必吃」、「他們家蝦子類真的都蠻好吃的，我都點蝦三貫、甜蝦軍艦」。

No.1 鮭魚

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從去年第2名再度躍升，鮭魚展現了無可撼動的人氣地位，登上2026年討論度最高的冠軍！

從初次接觸生食的新手，到追求食材品質的資深壽司控，都為了鮭魚深深著迷。今年4月公布的台中地區2025年銷售排行榜中，前10名就有「生鮭魚」、「炙燒起司鮭魚」、「鮭魚」與「鮭魚腹」等4項相關品項入榜，可見其超高人氣與市場號召力。

不論偏愛原味派還是炙燒派，都能在壽司郎找到屬於自己的命定口味。生鮭魚保留最純粹的鮮甜與滑嫩口感，細緻油花如大理石紋般分布均勻；鮭魚腹則擁有更豐厚的油脂香氣，入口後幾乎在舌尖化開。經過炙燒處理後，魚肉表面多了一層迷人的焦香，讓鮭魚本身的鮮味與油脂更加突出；搭配起司或明太子醬，創造出濃郁豐富的層次感。

愛上鮭魚的網友紛紛表示，「每次必點炙燒鮭魚」、「鮭魚壽司是必吃基本款」、「鮭魚控必吃炭燒野生生鮭，數量有限售完為止」、「對明太子炙燒鮭魚沒有抵抗力」。

創業祭8週年 一年一度的珍饈盛典來了

翻攝FB／台湾スシロー 台灣壽司郎

翻攝FB／台湾スシロー 台灣壽司郎

看完2026年壽司郎十大必吃榜單，你是不是也默默把下一餐的點餐清單排好了呢？從人氣鮭魚、鮮甜蝦類到暖心茶碗蒸，每一道上榜料理背後都有大批忠實擁護者支持。榜單中的最大改變是，2025年曾靠著高討論度勇奪冠軍的聖代與冰淇淋，今年卻雙雙跌出前十名，也反映出消費者口味與關注焦點正在悄悄轉變。你心中的必點美味有上榜嗎？還是有哪道遺珠值得被更多人看見？

為了迎接來台展店8週年，壽司郎盛大推出「創業祭8週年」限定活動，自6月3日至6月28日期間，集結多款人氣餐點與限定新品熱鬧登場，準備用滿滿美味陪伴饕客一起慶生！不僅端出日本產白魽、黑鮪魚金三角、炙燒平貝、生斑節蝦、大切長鰭鮪等高人氣海鮮，更推出鮭魚親子生菜海苔包、檸檬鹽味豬五花韓式海苔包等創意料理，從經典到創新一次滿足。

壽司郎提供

壽司郎提供

除了鹹食陣容吸睛，甜點控也有驚喜！壽司郎特別攜手人氣冰淇淋品牌Double V推出聯名甜點「開心果義式冰淇淋＆慕斯蛋糕」，以近期討論度超高的開心果風味打造濃郁層次感，為餐後時光畫下完美句點。

此外，6月16日起還將接力推出醬煮嫩章魚、西西里風牛肉生菜卷等新品，人氣食材與限定美味輪番上陣，讓這場8週年慶從開跑到最後一天都充滿話題。數量有限、售完為止，想朝聖的饕客可得把握機會！

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月8日至2026年5月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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