連3天義大利麵半價、送披薩！BEPPIN PASTA開新店　鄰居享飲料買1送1

主打現製義大利麵的和風洋食餐廳「BEPPIN PASTA」，將於6月12日正式開設全新門市「東興店」。為慶祝新店開幕，6月12日起，連三天推出「義大利麵半價」、「滿千送瑪格麗特披薩」等一系列優惠活動，讓民眾共享開幕喜悅。

全新開幕的BEPPIN PASTA店址鄰近台北民生社區，乃是品牌在台第4間分店，同時也是第二間獨立街邊店。隨著東興店開幕，全台門市也同步推出全新菜單，打造12道全新料理。其中「蒜味培根野菇明太子麵」將蕈菇碰撞鹹鮮明太子，帶來不同的鮮明特色，每份270元。「酥炸吻仔魚明太子麵」將吻仔魚炸至金黃酥脆，搭配明太子醬，呈現鮮辣層次，每份290元。另外還有「韓風海鮮辣奶油麵」、「蒜辣蟹肉奶油麵」等不同餐點。

專為東興店量身打造的限定料理「烏魚子奶油海鮮義大利麵」將烏魚子分別以「切片」與「刨粉」兩種形式運用於海鮮義大利麵中，讓濃郁奶香帶有輕盈爽口的鹹鮮與烘烤香氣，原價520元，優惠價450元，限時供應1個月。

BEPPIN PASTA東興店現已開放試營運，並於6月12日正式開幕。開幕首三日，前30名消費者，可享「義大利麵半價」優惠；晚餐時段消費滿千，即贈「6吋瑪格麗特披薩」1份，價值210元。6月15日至6月23日，會員內用消費滿千，即贈「松露黃金薯條」1份；6月24日至7月9日，凡戶籍設於「復盛里」與「新聚里」之里民，符合消費條件即可享有「指定飲品買1送1」。另外還有「老饕會員禮包」、「7月10日品牌日享餐點免費升級」等方案。

人氣品項「紫蘇風味鮮蝦麵」。圖／BEPPIN PASTA提供

新品「焗烤青醬海鮮筆管麵」。圖／BEPPIN PASTA提供