聽新聞
0:00 / 0:00

連3天義大利麵半價、送披薩！BEPPIN PASTA開新店　鄰居享飲料買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
消費滿千，即可獲贈「瑪格莉特披薩」。圖／BEPPIN PASTA提供
消費滿千，即可獲贈「瑪格莉特披薩」。圖／BEPPIN PASTA提供

主打現製義大利麵的和風洋食餐廳「BEPPIN PASTA」，將於6月12日正式開設全新門市「東興店」。為慶祝新店開幕，6月12日起，連三天推出「義大利麵半價」、「滿千送瑪格麗特披薩」等一系列優惠活動，讓民眾共享開幕喜悅。

全新開幕的BEPPIN PASTA店址鄰近台北民生社區，乃是品牌在台第4間分店，同時也是第二間獨立街邊店。隨著東興店開幕，全台門市也同步推出全新菜單，打造12道全新料理。其中「蒜味培根野菇明太子麵」將蕈菇碰撞鹹鮮明太子，帶來不同的鮮明特色，每份270元。「酥炸吻仔魚明太子麵」將吻仔魚炸至金黃酥脆，搭配明太子醬，呈現鮮辣層次，每份290元。另外還有「韓風海鮮辣奶油麵」、「蒜辣蟹肉奶油麵」等不同餐點。

專為東興店量身打造的限定料理「烏魚子奶油海鮮義大利麵」將烏魚子分別以「切片」與「刨粉」兩種形式運用於海鮮義大利麵中，讓濃郁奶香帶有輕盈爽口的鹹鮮與烘烤香氣，原價520元，優惠價450元，限時供應1個月。

BEPPIN PASTA東興店現已開放試營運，並於6月12日正式開幕。開幕首三日，前30名消費者，可享「義大利麵半價」優惠；晚餐時段消費滿千，即贈「6吋瑪格麗特披薩」1份，價值210元。6月15日至6月23日，會員內用消費滿千，即贈「松露黃金薯條」1份；6月24日至7月9日，凡戶籍設於「復盛里」與「新聚里」之里民，符合消費條件即可享有「指定飲品買1送1」。另外還有「老饕會員禮包」、「7月10日品牌日享餐點免費升級」等方案。

人氣品項「紫蘇風味鮮蝦麵」。圖／BEPPIN PASTA提供
人氣品項「紫蘇風味鮮蝦麵」。圖／BEPPIN PASTA提供

新品「焗烤青醬海鮮筆管麵」。圖／BEPPIN PASTA提供
新品「焗烤青醬海鮮筆管麵」。圖／BEPPIN PASTA提供

東興店限定「烏魚子奶油海鮮義大利麵」，特價450元。圖／BEPPIN PASTA提供
東興店限定「烏魚子奶油海鮮義大利麵」，特價450元。圖／BEPPIN PASTA提供

披薩 台北

延伸閱讀

拿坡里「買披薩送炸雞」現省251元！繼光香香雞「8種炸物」加購享半價

摩斯漢堡夏季新品登場 蒲燒鰻珍珠堡6月10日開賣

星巴克「買一送一」喝到月底、星冰樂入列！CAMA祭出寄杯最高優惠

麥當勞厚鬆餅堡回來了！首度開放外送、全新口味搶早餐商機

相關新聞

連3天義大利麵半價、送披薩！BEPPIN PASTA開新店　鄰居享飲料買1送1

主打現製義大利麵的和風洋食餐廳「BEPPIN PASTA」，將於6月12日正式開設全新門市「東興店」。為慶祝新店開幕，6月12日起，連三天推出「義大利麵半價」、「滿千送瑪格麗特披薩」等一系列優惠活動，讓民眾共享開幕喜悅。

遏止毒駕 政院今通過刑法修正草案 提高刑度

毒駕案件層出不窮，引發社會關注，在野黨研議修法，將毒駕、酒駕脫鉤，並加重毒駕的處罰。行政院會今天也將討論、通過刑法第一八五條之三及陸海空軍刑法第五十四條修正草案，提高毒駕致重傷、毒駕致死、毒駕再犯致重傷、毒駕再犯致死等相關刑度。

護理師到府化療 專家：效率不如門診

三班護病比帶來醫療生態轉變，衛福部下半年將推動全癌別病人居家化療，金管會研議一日住院保單商品。臨床醫師指出，現行已有病人將化療藥物攜回施打的作法，若未來進一步採全數由護理師執行的居家醫療模式，恐讓護理人力更吃緊；保險專家則指出，一日手術險對已投保住院險的民眾誘因不大。

醫療暴力、隱私規範 交付協商

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天審議醫療法修正草案，通過法人得為醫療社團法人社員，並增醫師可為其執業登記醫療機構為醫療廣告，但對於醫療暴力、隱私規範等相關條文，保留送黨團協商。

歐洲經驗 居家醫療成功關鍵在後勤支援

衛福部長石崇良宣布將推動「全癌別在家治療」新模式，專家指出，癌症治療涉及藥物配送、症狀監測與緊急處置等複雜醫療需求；病友團體則表示，居家化療並非單純把醫院搬回家，安全流程必須謹慎設計，並建立廿四小時諮詢、後送系統。

理賠在宅醫療 業者盼依約調保費

因應立法院財委會要求研議醫療險改革，金管會昨邀集保險公司開會討論，相關人士透露，業者向金管會提出三大訴求，包括希望現行的「融通理賠」不要常態化、門診手術與住院手術以「有無住院登記」釐清、要擴大理賠範圍，就要允許業者能對舊的實支實付醫療險依契約調高保費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。