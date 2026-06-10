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一次吃到兩大日本料理！「作 天麩羅・割烹」插旗台中 夢幻之魚入饌
豊漁餐飲集團攜手米其林二星主廚稗田良平打造的全新品牌「作 天麩羅・割烹」，正式於台中漢神洲際購物廣場開幕。品牌標榜以兩大日本料理型態為基礎，打造全台罕見融合「天麩羅」與「割烹」精髓的日本料理餐廳，為市場帶來全新的選擇。
「作 天麩羅・割烹」由主廚稗田良平擔任監製，並刻意增加天麩羅品項的比例，讓客人能完整體驗季節風土的滋味。因應夏季，作的菜單也導入更多當令蔬菜，開場以清甜的「台灣玉米」揭開序幕，接下來再安排鹿兒島車蝦、黑鮪魚、象拔蚌及障泥烏賊等食材；椀物則祭出有「夢幻之魚」之稱的九繪，搭配熬出魚骨膠質的高湯與金針花天麩羅，迎來細膩鮮味。
野菜天麩羅則集合台灣無花果、長崎綠蘆筍、靜岡舞茸及徳島金時芋等旬味食材。其他亮點料理還有目光魚、北海道赤海膽、鹿兒島A5和牛的夏多布里昂部位等食材，透過天麩羅手法展現不同的特色樣貌。
天麩羅則以紫蘇葉包覆和牛菲力中最珍稀的夏多布里昂油炸，外層酥脆、中心仍保有粉嫩熟度與豐沛肉汁，細密油花綻放傳統天麩羅少見的厚實層次與張力。全套3,300元。
空間部份，店內採ㄇ字型板前設計，提供16席座位，透過素材、光線與質感的運用，結合版築壁等傳統工法，融入銅板與深色磁磚等現代材質，在新舊交織中展現當代日本美學。
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