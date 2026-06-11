聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／愛戀萊茵河 精品河輪遊

聯合報／ 本報訊

萊茵河是一條貫穿文明與藝術的軸線，有行旅安排搭乘精品河輪品牌阿瑪迪斯河輪，全船僅有十二間陽台套房，從荷蘭阿姆斯特丹經德國法國瑞士巴塞爾，途中經過荷蘭愛塞湖，大教堂之城科隆，沿著蜿蜒的莫瑟爾河繞道而行，接著來到充滿神話色彩的萊茵中部山谷，造訪德國城鎮：科赫姆、科布倫茨以及大學城海德堡，行經法國阿爾薩斯首府史特拉斯堡，最後抵達法、德、瑞三國交界處的巴塞爾。河輪的起點與終點安排荷瑞兩大米其林三星鑰飯店：阿姆斯特丹歐洲飯店、奧黛莉赫本、卓別林等名人最愛的瑞士布爾根施托克渡假村，摘下萊茵河最閃亮珍珠。

有行旅「歐洲最美水道．愛戀萊茵河」十四天十一夜，十月二日至十月十五日。報名：02-8643-3517、8643-3543，或瀏覽官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

德國 瑞士 法國

延伸閱讀

有行旅／金秋加拿大 走訪楓葉祕境

逾450年歷史！歐洲最長木造廊橋 橫跨萊茵河居民走路就出國

【座標移動中】黃珠芬／今晚住哪裡

愛馬仕的奶油色夢境：洛杉磯Bel Air2026秋冬女裝系列第二篇章大秀

相關新聞

連3天義大利麵半價、送披薩！BEPPIN PASTA開新店　鄰居享飲料買1送1

主打現製義大利麵的和風洋食餐廳「BEPPIN PASTA」，將於6月12日正式開設全新門市「東興店」。為慶祝新店開幕，6月12日起，連三天推出「義大利麵半價」、「滿千送瑪格麗特披薩」等一系列優惠活動，讓民眾共享開幕喜悅。

遏止毒駕 政院今通過刑法修正草案 提高刑度

毒駕案件層出不窮，引發社會關注，在野黨研議修法，將毒駕、酒駕脫鉤，並加重毒駕的處罰。行政院會今天也將討論、通過刑法第一八五條之三及陸海空軍刑法第五十四條修正草案，提高毒駕致重傷、毒駕致死、毒駕再犯致重傷、毒駕再犯致死等相關刑度。

護理師到府化療 專家：效率不如門診

三班護病比帶來醫療生態轉變，衛福部下半年將推動全癌別病人居家化療，金管會研議一日住院保單商品。臨床醫師指出，現行已有病人將化療藥物攜回施打的作法，若未來進一步採全數由護理師執行的居家醫療模式，恐讓護理人力更吃緊；保險專家則指出，一日手術險對已投保住院險的民眾誘因不大。

醫療暴力、隱私規範 交付協商

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天審議醫療法修正草案，通過法人得為醫療社團法人社員，並增醫師可為其執業登記醫療機構為醫療廣告，但對於醫療暴力、隱私規範等相關條文，保留送黨團協商。

歐洲經驗 居家醫療成功關鍵在後勤支援

衛福部長石崇良宣布將推動「全癌別在家治療」新模式，專家指出，癌症治療涉及藥物配送、症狀監測與緊急處置等複雜醫療需求；病友團體則表示，居家化療並非單純把醫院搬回家，安全流程必須謹慎設計，並建立廿四小時諮詢、後送系統。

理賠在宅醫療 業者盼依約調保費

因應立法院財委會要求研議醫療險改革，金管會昨邀集保險公司開會討論，相關人士透露，業者向金管會提出三大訴求，包括希望現行的「融通理賠」不要常態化、門診手術與住院手術以「有無住院登記」釐清、要擴大理賠範圍，就要允許業者能對舊的實支實付醫療險依契約調高保費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。