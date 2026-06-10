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香奈兒珠寶迎新時代！新任創意總監Marie-Laure Cérède背景曝光
香奈兒（CHANEL）宣布任命Marie-Laure Cérède為全新香奈兒珠寶創意工作室總監，將全面掌舵品牌頂級珠寶與高級珠寶創作，並與巴黎及日內瓦團隊密切合作，預計於2026年10月正式到任。此項人事布局，也被視為香奈兒持續強化高級珠寶版圖的重要一步。
Marie-Laure Cérède在珠寶業界資歷深厚，職涯始於卡地亞（Cartier），其後加入海瑞溫斯頓（Harry Winston）擔任珠寶暨腕表藝術總監，2016年重返卡地亞，出任珠寶暨腕表創意總監近十年。她長年遊走於頂級珠寶與製表領域，兼具設計創意、工藝技術與寶石學專業，被視為當代珠寶界的重要創意人物。「能夠加入CHANEL，讓我感動且深感榮幸。這是一個擁有獨特文化影響力與卓越紀律精神的品牌，不斷挑戰既有框架、重新定義女性特質，並透過形式與精神詮釋當代風貌。我非常期待與團隊見面，共同開啟嶄新篇章。」她說。
Marie-Laure成長於加彭首都利伯維爾（Libreville）。自幼培養出對自然、色彩與世界多元文化的敏銳感知力，這也塑造了她對裝飾藝術與工藝創作長久深厚的熱愛。CHANEL腕表暨高級珠寶部總裁Frédéric Grangié則指出，Marie-Laure擅長在傳承與創新、情感與大膽之間取得平衡，未來將以其豐富的想像力與工藝專業，為品牌標誌性的珠寶語彙注入嶄新視角。香奈兒全球執行主席Alain Wertheimer及全球執行長Leena Nair也共同表示，Marie-Laure是當今最具才華與遠見的創意總監之一，其卓越的領導能力與創意思維，將為香奈兒珠寶創作開啟下一個精彩篇章。
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