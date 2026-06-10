森林橡樹、大象熊貓... 蕭邦捕捉生動大自然 高級珠寶展今起巡迴全台

瑞士頂級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard）2026 年高級珠寶與腕表巡迴展，即日起至6月27日於全台精品店巡迴展出。此次共有73件總價約5億的珠寶登台，由蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）以其敏銳的創作視野，將自然界中的動植物轉化為具備結構美學與動人感官體驗的工藝傑作。

動物森林的生命禮讚

在本次展覽中最受矚目的，莫過於以「動物森林」為主題的一系列創作。其中一件耗時六個月、由四位資深珠寶師與鑲嵌師協作完成的橡樹項鍊，為此次登台展出最品中單價最高的傑作。蕭邦以材質的自如運用，體現堅實與輕盈平衡的掌握：項鍊主體結構以玫瑰金鑄造，而上面懸掛著的精巧松果，特別採用了輕盈的鈦金屬製作，配戴時會隨著身體的擺動自在搖曳。項鍊上的葉子圖騰共鑲嵌10顆總重11.42克拉梨形切割祖母綠，鈦金屬葉片上鑲滿了翠綠色的沙弗萊石，隨著光線折射，呈現如森林綠意般的流動光彩，艷麗的水滴形切割黃色剛玉構成花朵，營造出陽光灑落林間的視覺效果。生動的童話故事隱喻大樹作為小動物、昆蟲與鳥類棲息之所的共生關係。

全球限量8枚的Happy Sport Métiers d'Art熊貓腕表，將人們帶往櫻花綻放的竹林秘境。蕭邦運用為此開發出獨門技術，在藍粉漸層的珍珠母貝上，使一隻玉髓與鑽石鑲嵌而成的立體熊貓能與璀璨的鑽石得以擺脫重力束縛，以緩慢優雅的節奏在翠綠竹林與櫻花花海間翩然起舞，演繹了時間流轉中的詩意氛圍。

限量25枚的大象腕表，則是以粉紅剛玉與黑鑽、白鑽細膩勾勒大象輪廓，展現了品牌對動物世界的溫柔詮釋。豹型玫瑰金手鐲，則是蕭邦以超過26克拉的圓形粉鑽細膩鋪陳，勾勒出靈動的豹紋與銳利神韻，搭配祖母綠點睛，豹的身軀肌理分明，展現出力量與優雅的完美並存。

璀璨鑽石

蕭邦對於寶石品質與鑲嵌工藝的堅持，在本次展出的作品中表露無遺。一組紅地毯系列的鑽石耳環與項鍊，採用品牌獨家的皇冠式鑲工（Crown Setting）製作。這種技術正是品牌旗艦珠寶女表L'Heure du Diamant最大的特色之一，以獨特的爪鑲方式，將原本包覆鑽石側邊的金屬部分鏤空，最大程度地讓光線通透進入鑽石內部，將火彩放大到極致。這使得即使在微弱的光線環境下，鑽石也能產生強烈的折射與閃耀感。

另一套紅地毯系列的鑽石珠寶套組，涵蓋項鍊、戒指及耳環，採用19世紀歐洲古典珠寶的設計手法，以超過200顆的梨形切割鑽石編織成領片，呈現出一片動人的火彩光影。事實上，蕭邦對鑽石標準極為嚴苛，例如此次展出的一款L'Heure du Diamant腕表新作，表鍊的鏈結採用璀璨的金質鑄造卡羅琳舍費爾鍾愛的心形圖騰，而環繞表盤周圍的鑽石，就配有多達8張GIA證書，不僅印證了每一顆鑽石的品質，也呼應了品牌自2013年起堅持的道德與社會責任——所有鑽石與礦石的開採皆符合可持續發展的倫理規範。

珍稀貴重寶石

針對頂級收藏家，此次亦有多款收藏級的彩色貴重寶石作品。三枚色澤飽滿的紅寶石戒指中，有兩枚的主石來自緬甸，其中一顆重達4.26克拉的枕形切割紅寶石，完全未經過人工優化處理；另一枚由兩顆橘色彩鑽簇擁的3.56克拉枕形切割紅寶石，則是來自莫三比克。

散發高貴質感的藍寶石，則有一顆鑲嵌15.80克拉的頂級橢圓形切割藍寶石戒指，由密鑲鑽石戒台輕輕托起；一款Temptations系列耳還，則鑲嵌了兩顆重達40.25克拉的梨形坦桑石，其深邃紫藍色光輝與藍寶石相互輝映。此次亦有一條Red Carpet系列項鍊，以1顆5.61克拉的枕形切割祖母綠為中心，環繞著欖尖型切割鑽石，構築出具戲劇張力的奢華景象。

Red Carpet系列項鍊，18K白金鑲嵌鑽石與1顆總重5.61克拉枕形切割祖母綠，1,858萬元。圖／蕭邦提供

Happy Sport動物系列熊貓腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、自動上鍊機芯、藍粉漸層珍珠母貝工藝表盤，可滑動熊貓鑲嵌玉髓及鑽石，1,341萬3,000元。圖／蕭邦提供

Red Carpet系列8K白金珠寶鑲鑽套組耳環，套組含項鍊、戒指及耳環，共3,680萬元。圖／蕭邦提供

Red Carpet系列戒指，18K白金鑲嵌鑽石與1顆總重15.80克拉橢圓形切割藍寶石，1,458萬元。圖／蕭邦提供

Red Carpet系列項鍊，鑲嵌10顆總重11.42克拉梨形切割祖母綠、淡彩黃橘色剛玉、翠榴石、沙弗萊石榴石、黃色剛玉、鑽石，3,960萬元。圖／蕭邦提供

Red Carpet系列耳夾，18K白金鑲嵌2顆鑽石，287萬8,000元。圖／蕭邦提供

Red Carpet系列項鍊，18K白金鑲嵌鑽石與14顆總重23.48克拉梨形切割藍寶石，1,122萬元。圖／蕭邦提供

Red Carpet系列項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，2,255萬元。圖／蕭邦提供

Red Carpet系列8K白金珠寶鑲鑽套組耳環，套組含項鍊、戒指及耳環，共3,680萬元。圖／蕭邦提供

Happy Sport動物系列大象腕表，18K玫瑰金鑲鑽、石英機芯、珍珠母貝表盤，大象造型鑲嵌黑鑽、白鑽、粉紅剛玉，306萬元。圖／蕭邦提供

Red Carpet系列8K白金珠寶鑲鑽套組耳環，套組含項鍊、戒指及耳環，共3,680萬元。圖／蕭邦提供

IMPERIAL系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、粉紅剛玉，L.U.C雙發條盒自動上鍊機芯，592萬9,000元。圖／蕭邦提供

L'Heure du Diamant系列腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、白色珍珠母貝雕花表盤、Chopard 10.01-C手動上鍊機芯，344萬6000元。圖／蕭邦提供

豹型手鐲，玫瑰金鑲嵌粉鑽、祖母綠、黑鑽，2,639萬元。圖／蕭邦提供

Red Carpet系列項鍊，鑲嵌10顆總重11.42克拉梨形切割祖母綠、淡彩黃橘色剛玉、翠榴石、沙弗萊石榴石、黃色剛玉、鑽石，3,960萬元。圖／蕭邦提供

Red Carpet系列戒指，18K白金戒鑲嵌鑽石與1顆總重10.62克拉梨形切割紅寶石，2,028萬元。圖／蕭邦提供

Red Carpet系列戒指，18K白金鑲嵌鑽石與1顆總重4.26克拉枕形切割紅寶石，2,069萬元。圖／蕭邦提供