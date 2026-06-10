王淨炫「腹」百萬LV項鍊纏繞纖腰 LV珠寶限定店美如博物館空降信義區

精品龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自6月13日至7月19日止，於台北Bellavita寶麗廣場開設高級珠寶暨腕表期間限定店，門店以典藏博物館為設計靈感，圓弧流線造型搭配莫蘭迪色調空間，結合金質Monogram花紋與穹頂光影，營造出典雅靜謐的賞鑑氛圍。品牌大使王淨，男星施柏宇與女星賈靜雯都特地出席開幕。

感冒剛好的王淨今天穿著露出小蠻腰的時髦短上衣，並將Color Blossom系列的紅玉髓與珍珠母貝長項鍊當作腰鍊配戴，體現該系列鼓勵配戴者發揮展現巧思的混搭精神。她表示自己最喜歡的就是手腕上的天河石Color Blossom珠寶腕表，因為天河石象徵希望與勇氣，能幫助平靜面對生活中的各種挑戰，對於向來相信寶石力量的她來說非常具有吸引力。

手腕上疊戴多色Color Blossom手鍊的賈靜雯，十分推薦該系列的年輕化搭法，讓珠寶顯得自在無壓力，而這也是他最想帶回家的珠寶作品，因為設計非常經典雋永，適合留給三個不同性格的女兒，且每種顏色都能代表不同的女兒。唯一的男星施柏宇表示因為自己偏好簡單、乾淨、俐落的風格，推薦男士可以嘗試低調中帶有貴氣的黑瑪瑙系列作品，而來到期間限定店更別誤了抬頭欣賞一下展場中從天花板上懸吊而下的裝置，營造出博物館般的摩登設計感。

限時店展售品牌全系列經典珠寶與全新腕表作品，並推出Color Blossom、Idylle Blossom、與Tumbler三大系列共8款獨家珠寶。其中包括七夕限定款的Color Blossom系列的紅玉髓珠寶，吊墜和以溫潤優雅的玫瑰金鑄造，選用色澤飽滿的紅玉髓打造經典Monogram尖花圖案，四周環繞璀璨鑽石，色彩柔美寓意浪漫，雙面紅玉髓鑽石長項鍊則結合多枚紅玉髓尖花與鑲鑽圓花圖騰，兩種不同的圖案、色彩、光芒互相對比呼應，是別具心意的節日獻禮。同系列的白色珍珠母貝、孔雀石密鑲鑽石吊墜亦以繽紛活潑的彩色寶石與經典圖案碰撞出豐富視覺層次，能滿足多種穿搭需求。

來自超人氣Idylle Blossom系列的限定商品，包含戒指、耳環與吊墜等，以手工精細打磨層層交疊的花瓣造型，簇擁中央圓形切割鑽石，立體輪廓張力十足，將經典Monogram花卉元素轉化為現代又雅致的首飾，盡顯女性溫婉氣質。Tumbler系列鑽石耳環採用經典百搭的圈式設計，耳圈由四塊鑲鑽結構巧妙構成鏤空Monogram花卉圖案，幾何線條簡約俐落，光線透過鏤空設計層層折射，璀璨奪目，以低調又實戴的設計完美呼應品牌旅行與冒險的品牌精神。

除獨家作品外，期間限定店內完整展出品牌七大經典珠寶系列。誕生於2015年的Color Blossom系列主打能自由混搭的彩色寶石混搭，20多種款式涵蓋7種色彩絢麗的寶石，今年更新增密鑲鑽石款式，能輕鬆疊戴出自我個性。今年全新發表的同系列Color Blossom珠寶腕表，由品牌專業製表工坊精心創作，粉、白色珍珠母貝和藍色天河石表盤搭配花型表冠活潑討喜，亦有雪花鑲嵌鑽石的高階珠寶腕表。

從Le Damier棋盤格、LV Diamonds星形切割鑽石、Empreinte鉚釘印記等系列亦以多樣豐富的品牌標誌元素，呼應路易威登百餘年來豐富的經典設計。限定店期間同時也針對有興趣的消費者提供上線路易威登台灣官方LINE帳號虛擬試戴功能，可於體驗後再預約到店鑒賞，解鎖便捷新穎的購物經驗。

期間限定店獨家Color Blossom XL 玫瑰K金配孔雀石及密鑲鑽石飾牌吊墜，72萬0,000元。圖／路易威登提供

路易威登Bellavita高級珠寶暨腕錶期間限定店。圖／路易威登提供

路易威登Bellavita高級珠寶暨腕錶期間限定店。圖／路易威登提供

王淨、賈靜雯、施柏宇出席路易威登Bellavita高級珠寶暨腕表期間限定店開幕。記者王聰賢／攝影

路易威登Bellavita高級珠寶暨腕錶期間限定店。圖／路易威登提供

王淨出席路易威登Bellavita高級珠寶暨腕表期間限定店開幕。記者王聰賢／攝影

期間限定店獨家Idylle Blossom白K金配鑽石耳環，78萬5,000元。圖／路易威登提供

施柏宇出席路易威登Bellavita高級珠寶暨腕表期間限定店開幕。記者王聰賢／攝影

（由左至右）Color Blossom玫瑰金、黃金、精鋼珠寶腕表。圖／路易威登提供

施柏宇出席路易威登Bellavita高級珠寶暨腕表期間限定店開幕。記者王聰賢／攝影

Color Blossom珠寶腕表，26毫米玫瑰金與粉紅珍珠母貝，35萬7,000元。圖／路易威登提供

期間限定店獨家七夕款Color Blossom吊墜，玫瑰K金、紅玉隨、密鑲鑽石，19萬9,000元。圖／路易威登提供

賈靜雯出席路易威登Bellavita高級珠寶暨腕表期間限定店開幕。記者王聰賢／攝影

Color Blossom珠寶腕表，26毫米黃金和天河石，40萬1,000元。圖／路易威登提供

Color Blossom珠寶腕表，26毫米精鋼和白色珍珠母貝，15萬1,000元。圖／路易威登提供

期間限定店獨家Idylle Blossom白K金配鑽石戒指，57萬元。圖／路易威登提供

期間限定店獨家七夕款期間限定店獨家Color Blossom長頸鍊，玫瑰金、紅玉髓及鑽石，122萬元。圖／路易威登提供

期間限定店獨家Tumbler大型耳環，白K金配鑽石，78萬5,000元。圖／路易威登提供

Color Blossom珠寶腕表，26毫米玫瑰金與鑽石，62萬元。圖／路易威登提供

期間限定店獨家Idylle Blossom白K金配鑽石吊墜，61萬5,000元。圖／路易威登提供

期間限定店獨家Color Blossom XL Sun吊墜，配玫瑰K金、白色珍珠母貝、密鑲鑽石，65萬5,000元。圖／路易威登提供

路易威登Bellavita高級珠寶暨腕錶期間限定店。圖／路易威登提供