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「@cosme美妝遊樂園」登場！首度集結台日、韓、美妝大賞盡情試用

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
日本美妝情報網站@cosme年度人氣活動「@cosme Beauty Ranking Tour美妝遊樂園—@ll you can try！」即日起至6月22日進駐新光三越台北南西店一館9F。圖／@cosme Taiwan提供
日本美妝情報網站@cosme年度人氣活動「@cosme Beauty Ranking Tour美妝遊樂園—@ll you can try！」即日起至6月22日進駐新光三越台北南西店一館9F。圖／@cosme Taiwan提供

日本美妝情報網站@cosme年度人氣活動「@cosme Beauty Ranking Tour美妝遊樂園—@ll you can try！」即日起至6月22日進駐新光三越台北南西店一館9F，今年活動首度集結台灣、日本、韓國三地美妝大賞得賞商品，並開放超過千款人氣美妝自由試用；現場結合肌膚檢測、四季色彩分析與香氛探索，帶領消費者從膚況到風格更認識自己，@cosme人氣IP「米凱嚕」展區也首度來台。

今年「@cosme美妝遊樂園」首度集結台、日、韓美妝大賞得賞商品，網羅2025年度大賞、2026上半年新秀賞及台灣歷屆殿堂賞經典好物，從最新爆紅新品到長年熱賣的口碑明星商品一次到位，不用飛出國也能輕鬆掌握亞洲美妝趨勢清單。

除了試妝體驗外，今年也特別強化個人化互動內容。透過線上肌膚檢測、四季色彩分析、香氛探索三大測驗，從膚況、適合色系到香氣偏好，幫助消費者認識自己的美妝需求。活動現場提供免費專業肌膚檢測機服務，結合實際試妝體驗，協助消費者輕鬆找到適合自己的保養品與彩妝。

韓流美妝熱潮持續延燒，今年「@cosme美妝遊樂園」集結超過5成韓系美妝品牌與商品，並特別規劃K-Beauty話題專區，網羅近期討論度居高不下的人氣保養與彩妝新品。深受日本消費者喜愛的Mini Size專區也同步登場，集結多款明星商品迷你版，包括日本Attenir Mini卸妝保養組、OHANA MAHAALO香水吊飾、韓國人氣男神MinGyu代言的UNOVE洗髮精旅行裝、BANILA CO經典卸妝霜膠囊旅行組、KOIZUMI小泉成器迷你瀏海梳等。

「@cosme美妝遊樂園」同時集結多家品牌推出活動限定企劃與專屬優惠，活動期間於現場消費滿1,500元即可獲得限量精選美妝贈禮，消費滿3,000元則可獲得@cosme人氣IP「米凱嚕」限定鏡子吊飾，贈品送完為止。

台灣保養品牌MIRAE未來美推出活動限定優惠，明星商品「專業院線雙精華水光逆齡禮盒」原價2,790元，現場優惠價1,480元；DR.MAY美博士防曬系列任選兩支特價1,380元，微電保養專家AKIMIA面膜任選3片優惠價498元，婕洛妮絲推出精選保養商品每日一物買大送小。日本卸妝品牌DUO更帶來扭蛋活動及周末限定買大送小，&honey則以轉盤互動好禮。

●「@cosme Beauty Ranking Tour美妝遊樂園－@ll you can try！」

日期：2026年6月10日至 6月22日

地點：新光三越台北南西店一館9F

●附註：詳細活動內容以現場公告為準。

「@cosme Beauty Ranking Tour美妝遊樂園—@ll you can try！」活動現場結合肌膚檢測、四季色彩分析與香氛探索。圖／@cosme Taiwan提供
「@cosme Beauty Ranking Tour美妝遊樂園—@ll you can try！」活動現場結合肌膚檢測、四季色彩分析與香氛探索。圖／@cosme Taiwan提供

「@cosme Beauty Ranking Tour美妝遊樂園—@ll you can try！」即日起至6月22日進駐新光三越台北南西店一館9F，@cosme人氣IP「米凱嚕」展區也首度來台。圖／@cosme Taiwan提供
「@cosme Beauty Ranking Tour美妝遊樂園—@ll you can try！」即日起至6月22日進駐新光三越台北南西店一館9F，@cosme人氣IP「米凱嚕」展區也首度來台。圖／@cosme Taiwan提供

「@cosme Beauty Ranking Tour美妝遊樂園—@ll you can try！」活動現場結合肌膚檢測、四季色彩分析與香氛探索。圖／@cosme Taiwan提供
「@cosme Beauty Ranking Tour美妝遊樂園—@ll you can try！」活動現場結合肌膚檢測、四季色彩分析與香氛探索。圖／@cosme Taiwan提供

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