番茄切盤變身調酒！臺虎「餞男醋女」正式回歸 一喝秒圈粉

如果要選出最能代表台灣人的共同味覺記憶，「番茄切盤沾醬油膏、蜜餞與烏醋」絕對榜上有名。臺虎精釀近期宣布旗下人氣調酒「餞男醋女」正式回歸，將許多人從小吃到大的古早味番茄蜜餞重新解構，以更成熟且層次豐富的風味，打造專屬台灣人的微醺滋味。

作為「TIAO JIU」系列第二位成員，「餞男醋女」以頂級紀州南高梅酒為基底，融合番茄泥與化應子的獨特香氣，再加入畫龍點睛的古早味烏醋，重現台灣人熟悉的酸甜記憶。入口先是鮮明的蜜餞果香與梅酒甜潤感，接著番茄的自然酸香逐漸浮現，尾韻則交織出層次分明的果醋酸感與淡雅煙燻氣息，呈現有別於一般水果調酒的成熟風味。

臺虎精釀表示，「餞男醋女」挑戰的不只是調酒創意，更是台灣人集體的味覺記憶。團隊希望透過熟悉的番茄蜜餞元素，喚起每個人心中關於夜市、水果攤或童年夏天的回憶，並以更精緻的方式重新演繹這份獨特的在地風味。

除了風味升級，包裝設計也同步換上全新面貌。罐身延續TIAO JIU系列標誌性的雪克杯概念，利用鋁罐原有的金屬光澤勾勒調酒壺輪廓，傳達「開罐即飲」的儀式感；另一面則以鮮明撞色與幾何圖形構成「TAIHU TIAO JIU」視覺語言，將酸甜、復古與潮流感巧妙融合。

對許多老酒友而言，「餞男醋女」不只是臺虎一款經典調酒，更像是一位久違重逢的老朋友。熟悉的番茄、蜜餞與烏醋組合，在梅酒與煙燻尾韻的襯托下展現全新面貌，也讓這款被不少人敲碗期待回歸的作品，再度成為今夏最具台灣味的微醺話題。

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以頂級紀州南高梅酒為基底，融合番茄泥與化應子的獨特香氣，並加入靈魂元素「古早味烏醋」畫龍點睛。圖／臺虎精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎精釀人氣王「餞男醋女」調酒版升級登場。圖／臺虎精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康