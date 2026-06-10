台灣唯一獲獎航空公司　長榮航空奪得機上服務用酒評選雙金牌肯定

長榮航空再獲國際肯定！權威旅遊雜誌Business Traveller於6月8日在英國倫敦舉辦2026年Cellars in the Sky機上服務用酒評選頒獎典禮，長榮航空此次一舉榮獲「最佳商務艙氣泡酒」及「創新飲品」雙料金牌，為台灣唯一獲獎的航空公司。長榮航空表示，未來將持續鞏固高空餐飲領域的領先地位，提供旅客在三萬英呎高空中最尊榮的餐飲體驗。

長榮航空說明，Cellars in the Sky為Business Traveller自1985年舉辦至今，每年由國際知名葡萄酒專家組成評審團進行盲飲評比，為航空業最具權威的機上服務用酒評選之一，長年被視為機上餐飲品質的重要指標。長榮航空分別於2015及2016年連續兩年榮獲「最佳商務艙酒窖」金牌外，商務艙香檳亦曾締造連續十年獲得「最佳商務艙氣泡酒」驚人紀錄；2026年新增之「創新飲品」全新類別，長榮航空領先業界獲得金牌肯定，不斷展現其引領市場趨勢的創新實力。

長榮航空透露，本屆評選中選用的羅蘭百悅香檳（Laurent-Perrier）頂級酒款「Grand Siècle」榮獲「最佳商務艙氣泡酒」金牌。奪下「創新飲品」金牌的Oddbird Blanc de Blancs則是無酒精氣泡酒，充分展現長榮航空在飲品規劃上的前瞻思維。Oddbird產品同時具備有機與純素認證，呼應當代旅客對健康與永續議題的重視，也體現長榮航空在責任採購與永續發展上的持續投入。

長榮航空機上服務用酒持續獲得國際肯定，透過精選頂級香檳與創新無酒精飲品，讓旅客在飛行途中享受高品質的味覺體驗與放鬆時刻。除了氣泡酒之外，商務艙紅白酒亦持續引進來自世界各地的優質酒款，整體酒單表現長期獲得SKYTRAX等國際評比機構肯定，並於全球旅客社群中累積高度好評。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康