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倫敦人氣必比登刈包品牌BAO回台快閃！驚喜推出便利商店風快閃店BFF

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
走進快閃店，映入眼簾的是充滿亞洲便利商店語彙的空間。圖／摘自IG（@baofastfoods）
走進快閃店，映入眼簾的是充滿亞洲便利商店語彙的空間。圖／摘自IG（@baofastfoods）

從東倫敦停車場裡的一個小攤位出發，到如今成為倫敦最具代表性的台灣味餐飲品牌之一，「BAO」花了十多年時間，將刈包與台灣飲食文化推向國際。由鍾承達（Shing）、張爾宬（Erchen）與鍾慧婷（Wei Ting）共同創立的「BAO」，不僅首家蘇活店連續9年入選米其林必比登推薦，旗下七家餐廳也以融合當代設計與台灣味聞名。

如今，這個在倫敦闖出名號的品牌選擇回到台北，推出全新快閃計畫「BFF（BAO Fast Foods）」，並將首站設在松山區住宅巷弄。對創辦團隊而言，這不只是新品牌的誕生，更是一場回到文化原點的實驗與探索。

走進快閃店，映入眼簾的是充滿亞洲便利商店語彙的空間設計。「BAO」攜手倫敦設計團隊Hato Studio，以熟悉的彩色條紋招牌為靈感，打造介於便利商店、工作室與實驗場域之間的複合空間。白天是品牌研發與公開交流的平台，夜晚則化身供應熱食與飲品的餐飲空間，甚至深夜還可能成為錄製Radio Show的現場。座談自6月10日至14日每日中午12:00舉行，採預先報名制。

除空間設計外，「BFF」最受矚目的創新，則是導入「開放原始碼（Open Source）」概念，透過官方網站，消費者可以直接查看品牌宣言、設計手冊、菜單開發邏輯與創作過程。團隊希望在AI時代下，重新建立人與人之間真實的互動與參與感，讓品牌不只是被消費，更能被共同創造。

餐點方面同樣充滿實驗精神。菜單主打重新設計的台式速食，包括以木薯粉酥炸的「半翅Split Wing」、保留骨柄方便拿取的「棒棒雞腿排Chopper」，以及結合中東沙威瑪概念與台灣牛肉麵的「削削牛肉麵」。飲品則有氮氣茶飲，以及與S.C Lab仃杉實驗室合作開發的茶酒系列，甚至出現滷肉飯、台式炸雞與麻辣火鍋等風味蒸餾酒。

BFF快閃店自6月11日至27日於台北市松山區光復南路巷弄限時登場，每週四至週六下午5點起營業至售完為止。這場從倫敦回到台北的品牌實驗，不只是一次快閃，更像是「BAO」重新思考未來餐飲樣貌的重要起點。

📍BFF @baofastfoods 快閃店營業資訊

．地址：台北市松山區光復南路32巷16弄2號1樓

．活動期間：2026年6月11日~27日

．營業時間：每週四～週六，17:00開始至售完為止

（晚間餐飲採現場候位，依序入場）

空間中央設有一張「Jamming Table」。圖／摘自IG（@baofastfoods）
空間中央設有一張「Jamming Table」。圖／摘自IG（@baofastfoods）

BFF快閃店位於台北市光復南路巷內。圖／摘自IG（@baofastfoods）
BFF快閃店位於台北市光復南路巷內。圖／摘自IG（@baofastfoods）

倫敦 便利商店 必比登

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