追劇便利！台灣大哥大「影音多享組」5大影音平台限時月付818元一次訂

迎接618購物節，台灣大哥大推出業界首創「影音多享組」限時優惠，鎖定跨平台追劇與簡化多筆訂閱繳費流程，將數位娛樂納入精打細算族的必收清單。台灣大哥大既有用戶即日起至6月21日止，月付818元（原價1,304元、約63折）即可選擇「五享組合」，一次訂閱Netflix、Disney+、HBO Max、Prime Video、MyVideo。

同一活動期間，若用戶主要觀看國際串流平台，則可選擇月付699元起的「四享組合」，一次訂閱Netflix、Disney+、HBO Max、Prime Video（原價1,054元、限時優惠67折），「五享組合」及「四享組合」皆不需要等電信主約到期，即可透過「一門號、一帳單、一站式訂閱」集中管理影音服務，消費者不必分開付費、逐一管理帳單，即可暢享熱門台劇、韓劇、陸劇、動畫、歐美影集與電影等多元影音內容。

根據台灣大哥大觀察，每位影音訂閱用戶平均訂閱1.33個平台，「影音多享組」自去年1月上市以來訂閱數年增40%，今年第一季「單享轉多享」轉換率更較去年倍數成長，目前影音多享組用戶輪廓以30至49歲青壯族群為主，滿足家庭多帳號需求的高級方案比例甚高。

Netflix《鐵拳教育》改編自同名人氣網漫，講述校園裡尊重風氣蕩然無存，一群顛覆傳統的督察就在此時登場，使出不一樣的手段，犀利果斷、直截了當地恢復秩序。華語劇找來身兼金鐘影后的金鐘導演、編劇嚴藝文，繼《影后》後推出全新力作《欠妳的那場婚禮》，以搖滾樂團中年危機為主軸，邀請張孝全、蘇慧倫共同刻劃夢想與現實拉扯。韓劇《我的王室死對頭》則由「國民惡女」林智妍飾演穿越到現代的後宮嬪妃，攜手魅力反派許楠儁演繹愛情故事。

Disney+皮克斯動畫《狸想世界》，以熱愛動物的大學生將意識「上身」至機器河狸體內，深入動物世界展開探索，帶出可愛又充滿歡笑的友誼故事。《阿凡達：火與燼》（6月24日獨家串流上線），台灣票房突破4.9億元，延續潘朵拉星球壯闊世界觀，描述傑克蘇里、奈蒂莉與家人面對全新威脅。古裝懸疑劇《莫離》則由白鹿、丞磊主演，以大女主復仇為主軸，描繪主角們先婚後愛，聯手走入一場權勢風暴。

HBO Max《龍族前傳》第三季將於6月22日上線，改編自喬治·R·R·馬丁的小說著作《血火同源》，時空背景設定在《權力遊戲》故事發生200年前，描繪坦格利安家族的故事。此外，由奧斯卡獎®最佳女主角得主潔西伯克利和保羅麥斯卡主演的《哈姆奈特》、由辛西婭和亞莉安娜、楊紫瓊主演的電影《魔法壞女巫：第二部》與由喬許哈契森主演的《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》、由休傑克曼和凱特哈德森主演的《悠唱藍調》也將於6月上線HBO Max。

Prime Video的《校園戀曲》在開播後迅速衝上排行榜冠軍，成為Prime Video今年最具話題性的黑馬之一，將「假戲真做」的青春校園戀情演繹得讓人欲罷不能。由金像獎影帝尼可拉斯凱吉主演的《暗影蜘蛛》，化身落魄私家偵探，在1930年代暗黑紐約重燃英雄之魂，並以「正宗黑白」與「全彩」雙版本同步上線。由羅素兄弟監製的諜報劇《堡壘》第二季以高規格動作場面回歸；改編自超人氣小說的《今後每一年》，則描繪男女主角歷經6個夏天的熱戀與分離。

MyVideo推出共同投資出品、由劉玉玲主演的國際影視作品《柔似蜜》，描述移民母親為保護患有心理疾病的兒子，陷入親情與道德兩難；韓劇《蔚藍之春》由Yeri（金藝琳）主演，描繪南海小島上的療癒相遇；韓國愛情電影《之後的我們》則由具教煥、文佳煐主演，重新詮釋錯過與重逢。

Disney+皮克斯動畫《狸想世界》，以熱愛動物的大學生將意識「上身」至機器河狸體內，深入動物世界展開探索，帶出可愛又充滿歡笑的友誼故事。圖／Disney+提供

MyVideo上架共同投資出品、由劉玉玲主演的國際影視作品《柔似蜜》，描述移民母親為保護患有心理疾病的兒子，陷入親情與道德兩難。圖／MyVideo提供

HBO Max《龍族前傳》第三季將於6月22日上線，改編自喬治·R·R·馬丁的小說著作《血火同源》，時空背景設定在《權力遊戲》故事發生200年前，描繪坦格利安家族的故事。圖／HBO Max提供

迎接618購物節，台灣大哥大推出業界首創「影音多享組」限時優惠，既有用戶即日起至6月21日止，月付818元即可訂閱「五享組合」。圖／台灣大哥大提供