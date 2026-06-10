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更貴了…Uber One會員費漲價 每月調升至199元「大漲逾六成」
外送專法上路前，Uber／Uber Eats再漲價，Uber宣布「會員方案」（Uber One）漲價。自7月13日起月費由120元調升至199元，漲幅約66%；年費則由1,200元提高至1,990元，漲幅同樣超過65%。Uber One漲價幅度與金額最大一次；學生方案也同步調漲，月費由84元提高至139元，學生年費由840元調整為1,393元。
不過，Uber One同步推出海外計畫，會員在有Uber One服務的國家也可使用服務並享同等權益。
Uber先前推出家庭共享方案讓維持，會員可邀請1位家庭成員共享Uber One會員資格，不需額外付費。外送免運與回饋方式不改。
Uber／Uber Eats表示，新會員今（10）日起適用新方案，原有用戶自7月13日後開始生效。
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