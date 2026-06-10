快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

LG倡導家電保養新習慣！攜「全家、億電通」限時推指定舊電池回收服務

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
根據LG內部數據顯示，申請原廠尊榮保養的服務件數大幅成長，顯示越來越多消費者開始建立家電定期保養觀念。圖／LG提供
根據LG內部數據顯示，申請原廠尊榮保養的服務件數大幅成長，顯示越來越多消費者開始建立家電定期保養觀念。圖／LG提供

許多人每天使用洗衣機、冷氣、空氣清淨機與除濕機等家電，根據LG電子觀察，近年消費者對家電清潔保養的需求明顯提升，截至今年5月15日，LG清潔保養服務需求已逼近過去全年規模，顯示大眾開始從家電「壞了才修」逐步轉向更重視日常維護與生活品質的使用觀念。

面對夏季電費增加，往往歸因於電價調整或氣溫升高等因素，卻較少留意家電長期缺乏清潔保養，亦可能影響運作效率。不同家電在缺乏定期保養的情況下，可能出現各種問題，例如洗衣機與乾衣機易累積人體皮屑、毛髮與洗劑殘留，進而產生異味或影響衣物潔淨效果；空氣清淨機若未定期清潔，可能導致灰塵堆積、影響濾淨效率；除濕機、空調產品長時間未保養清潔，則可能出現效能下降、異味產生等情況，甚至增加居家環境中的過敏原與不適感。

透過定期保養與清潔，有助維持家電穩定運作與使用效能，也是完善日常使用體驗的重要一環。根據LG統計，2026年截至5月15日，申請LG原廠尊榮保養的洗衣機服務件數較去年同期成長153%，吸塵器服務件數更大幅成長286%，顯示越來越多消費者開始建立定期保養觀念，透過原廠專業檢測與清潔服務，維持家電最佳運作效能，並延長產品使用壽命。可透過LG官網登記或客服專線預約，由專人協助確認產品型號與安排保養時程。

除了推廣家電保養觀念，LG今年也攜手全家便利商店、億電通推出「永續新生活．從每次回收開始」舊電池回收活動，鼓勵消費者將家中LG掃地機或吸塵器的舊電池妥善回收，延伸家電產品的永續循環價值。即日起至8月4日，凡於億電通活動網站填寫資料（https://battery.edti.com.tw/），並至「全家」完成指定舊電池回收，即可獲得LG原廠電池7折優惠券，可於億電通官方網站選購LG原廠新電池（每人限購3顆指定電池，數量有限，換完為止），前300名還可獲得Let’s Café中杯經典美式咖啡兌換券。

LG攜手全家便利商店與億電通推出舊電池回收活動，鼓勵消費者妥善回收家中LG家電舊電池，實踐資源循環利用。圖／LG提供
LG攜手全家便利商店與億電通推出舊電池回收活動，鼓勵消費者妥善回收家中LG家電舊電池，實踐資源循環利用。圖／LG提供

LG期望透過完善服務流程，協助消費者建立定期保養習慣，維持家電運作效率並實踐節能生活。圖／LG提供
LG期望透過完善服務流程，協助消費者建立定期保養習慣，維持家電運作效率並實踐節能生活。圖／LG提供

透過定期保養與清潔，有助維持家電穩定運作與使用效能。圖／LG提供
透過定期保養與清潔，有助維持家電穩定運作與使用效能。圖／LG提供

家電 LG

延伸閱讀

三明治世代洗衣焦慮大解密：洗衣膠囊不溶解？洗烘超久還是有異味？

端午除穢不只洗澡 這5樣東西沒洗，等於白過

老得快不是沒原因！網點名六大「加速老化行為」你中了幾項？

Coupang酷澎618火力全開！ 「WOW會員」指定日用品類天天現折200元

相關新聞

更貴了…Uber One會員費漲價 每月調升至199元「大漲逾六成」

外送專法上路前，Uber/Uber Eats再漲價，Uber宣布「會員方案」（Uber One）漲價。自7月13日起月費由120元調升至199元，漲幅約66%；年費則由1,200元提高至1,990元，漲幅同樣超過65%。Uber One漲價幅度與金額最大一次；學生方案也同步調漲，月費由84元提高至139元，學生年費由840元調整為1,393元。

漲價！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元 漲幅高達近66％

Uber今宣布，為持續提升會員體驗，Uber One將更新會員方案，既有會員符合資格的Uber搭乘行程最高享15％ Uber One點數回饋，出國造訪提供Uber One國家時也可享會員福利，因應新會員方案，訂閱價格也同步調漲，月訂閱漲至199元，年訂閱漲至1990元，漲幅均為65.83％。

「圓潤的魔法 波特羅特展」預售優惠、限定票種倒數只到6月18日！

今夏最療癒、最具份量的藝術盛事「圓潤的魔法 波特羅特展」即將於6月19日在中正紀念堂正式開展，集結118件波特羅經典作品，涵蓋油畫、素描、水彩及立體雕塑，完整呈現這位國際藝術大師獨樹一幟的「圓潤美學」。隨著開展日期逼近，最優惠的預售票也正式進入最後倒數階段，主辦單位聯合數位文創呼籲尚未購票的觀眾們可別錯過機會，務必於6月18日之前以最划算價格搶先購票。

「電視時代」超強絕響！喜怒哀樂都是戲 舞台劇《謝謝大家收看》 台中中山堂六月最終場

舞台劇《謝謝大家收看》6月26日起將在台中中山堂連續演出四場，28日正式封箱，成為絕響。這齣戲與「電視文化」息息相關，監製王偉忠巧妙運用《連環泡》的「中國電視史」、《悶鍋》系列、《光陰的故事》、《住左邊住右邊》等元素，將電視文化與真實人生交織出精彩故事，呈現讓觀眾共鳴的生活記憶。

用精準幾何解構駿馬騎士 愛馬仕將經典絲巾圖案微型化為藝術表盤

延續今年於日內瓦高級鐘表展（Watches and Wonders Geneva）所發表的全新作品，愛馬仕（Hermès）再度將時間化為詩意敘事，推出全新Arceau Cavalier en Formes腕表，結合高級製表技術與微型工藝。這款全球限量6枚的珍稀之作，源自藝術家Gianpaolo Pagni創作的愛馬仕絲巾圖騰，將騎士身影解構為幾何形態與視覺錯視元素，在光影交錯與層次變化中，展現獨具一格的藝術語彙。

敲碗成功！「黑白大廚2」孫鍾元來台時間、地點公開了

因Netflix實境料理節目「黑白大廚2：料理階級大戰」爆紅的韓國名廚孫鍾元（Son Jong-won），即將首度來台與粉絲見面。這位今年3月初剛拿下米其林雙星肯定的韓國人氣主廚，將於6月18日現身台北101，參與瑞士高級製錶品牌Blancpain（寶珀）台北101專賣店開幕活動，消息曝光後也讓不少台灣美食迷與主廚粉絲相當期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。