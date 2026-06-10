LG倡導家電保養新習慣！攜「全家、億電通」限時推指定舊電池回收服務

許多人每天使用洗衣機、冷氣、空氣清淨機與除濕機等家電，根據LG電子觀察，近年消費者對家電清潔保養的需求明顯提升，截至今年5月15日，LG清潔保養服務需求已逼近過去全年規模，顯示大眾開始從家電「壞了才修」逐步轉向更重視日常維護與生活品質的使用觀念。

面對夏季電費增加，往往歸因於電價調整或氣溫升高等因素，卻較少留意家電長期缺乏清潔保養，亦可能影響運作效率。不同家電在缺乏定期保養的情況下，可能出現各種問題，例如洗衣機與乾衣機易累積人體皮屑、毛髮與洗劑殘留，進而產生異味或影響衣物潔淨效果；空氣清淨機若未定期清潔，可能導致灰塵堆積、影響濾淨效率；除濕機、空調產品長時間未保養清潔，則可能出現效能下降、異味產生等情況，甚至增加居家環境中的過敏原與不適感。

透過定期保養與清潔，有助維持家電穩定運作與使用效能，也是完善日常使用體驗的重要一環。根據LG統計，2026年截至5月15日，申請LG原廠尊榮保養的洗衣機服務件數較去年同期成長153%，吸塵器服務件數更大幅成長286%，顯示越來越多消費者開始建立定期保養觀念，透過原廠專業檢測與清潔服務，維持家電最佳運作效能，並延長產品使用壽命。可透過LG官網登記或客服專線預約，由專人協助確認產品型號與安排保養時程。

除了推廣家電保養觀念，LG今年也攜手全家便利商店、億電通推出「永續新生活．從每次回收開始」舊電池回收活動，鼓勵消費者將家中LG掃地機或吸塵器的舊電池妥善回收，延伸家電產品的永續循環價值。即日起至8月4日，凡於億電通活動網站填寫資料（https://battery.edti.com.tw/），並至「全家」完成指定舊電池回收，即可獲得LG原廠電池7折優惠券，可於億電通官方網站選購LG原廠新電池（每人限購3顆指定電池，數量有限，換完為止），前300名還可獲得Let’s Café中杯經典美式咖啡兌換券。

LG攜手全家便利商店與億電通推出舊電池回收活動，鼓勵消費者妥善回收家中LG家電舊電池，實踐資源循環利用。圖／LG提供

LG期望透過完善服務流程，協助消費者建立定期保養習慣，維持家電運作效率並實踐節能生活。圖／LG提供