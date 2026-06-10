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漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

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漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
Uber今宣布更新會員方案，訂閱價格也同步調漲，月訂閱漲至199元，年訂閱漲至1990元，漲幅均為65.83％。。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
Uber今宣布更新會員方案，訂閱價格也同步調漲，月訂閱漲至199元，年訂閱漲至1990元，漲幅均為65.83％。。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

Uber今宣布，為持續提升會員體驗，Uber One將更新會員方案，既有會員符合資格的Uber搭乘行程最高享15％ Uber One點數回饋，出國造訪提供Uber One國家時也可享會員福利，因應新會員方案，訂閱價格也同步調漲，月訂閱漲至199元，年訂閱漲至1990元，漲幅均為65.83％。

Uber表示，為持續提升會員體驗，Uber One將更新會員方案。針對既有會員，自7月13日起，符合資格的Uber搭乘行程最高可享15% Uber One點數回饋（原為最高5%）。

會員出國造訪有提供Uber One的國家時，也可享有主要會員福利，適用的搭乘行程最高享15%點數回饋，且符合資格的訂單享0元外送費優惠；此外，會員可持續使用家庭共享功能，邀請一位家庭成員共享Uber One會員福利，不需額外付費。

Uber指出，會員持續享有符合資格訂單0元外送費、Uber One點數回饋及各項會員專屬優惠。隨著 Uber One 會員方案內容更新，也將同步調整方案價格。

Uber說明，針對新會員，方案內容更新及價格調整即日起生效，月訂閱為新台幣199元，年訂閱為新台幣1990元；既有會員則自7月13日後的下一個續訂扣款日起，月訂閱將由新台幣120元調整為199 元，年訂閱則由新台幣1200元調整為1990元。

Uber 漲價

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