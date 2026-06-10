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「電視時代」超強絕響！喜怒哀樂都是戲 舞台劇《謝謝大家收看》 台中中山堂六月最終場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
王偉忠、郭子乾主演舞台劇《謝謝大家收看》。圖／金星文創提供
王偉忠、郭子乾主演舞台劇《謝謝大家收看》。圖／金星文創提供

舞台劇《謝謝大家收看》6月26日起將在台中中山堂連續演出四場，28日正式封箱，成為絕響。這齣戲與「電視文化」息息相關，監製王偉忠巧妙運用《連環泡》的「中國電視史」、《悶鍋》系列、《光陰的故事》、《住左邊住右邊》等元素，將電視文化與真實人生交織出精彩故事，呈現讓觀眾共鳴的生活記憶。

四、五、六年級生都是「看電視長大」的一代，《謝謝大家收看》劇情以郭子乾飾演的電視製作人「王忠偉」為主角，環繞在他身邊的不光有家人，還有影響全球華人的台灣電視流行文化，好比一開場，就讓觀眾親眼見證《悶鍋》系列帶起的「政治模仿秀」，也看到電視圈面對全球化衝擊的落寞。其中最動人的一幕是年長的母親發現電視上出現的人自己一個也不認識，連帶讓人感受到歲月的腳步。

王偉忠這回在戲中親自粉墨登場，與合作多年的老友于子育、郭子乾一同演出，三人在電視劇《住左邊住右邊》合作超過兩百集，默契十足，堪稱「鐵三角」。其中于子育在劇中分飾多角，從主角王忠偉的媽媽、太太演到小女兒，戲中年齡從十六歲的叛逆演到九十歲的老邁，展現驚人的演技。周定緯在劇中飾演高中生時期的王忠偉，他也是從王偉忠製作的《超級星光大道》出道，一路成長，不斷蛻變進化，特別有意義。

王偉忠表示，這齣戲不是他一個人的故事，是許多四五年級生都曾走過的人生經歷。透過主角，看到過去台灣教育的惡補現象，也看到70年代閃閃發光的台北西門町，以及對親情、愛情、友情的體會與珍視。《謝謝大家收看》演出四年，即將在6月26、27、28日於台中中山堂公演最後四場，演完即成絕響，歡迎觀眾把握機會觀賞。《謝謝大家收看》由金星文創、聯合數位文創共同主辦，購票請洽 udn售票網

郭子乾 王偉忠 舞台劇

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