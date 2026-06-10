「圓潤的魔法 波特羅特展」預售優惠、限定票種倒數只到6月18日！

今夏最療癒、最具份量的藝術盛事「圓潤的魔法 波特羅特展」即將於6月19日在中正紀念堂正式開展，集結118件波特羅經典作品，涵蓋油畫、素描、水彩及立體雕塑，完整呈現這位國際藝術大師獨樹一幟的「圓潤美學」。隨著開展日期逼近，最優惠的預售票也正式進入最後倒數階段，主辦單位聯合數位文創呼籲尚未購票的觀眾們可別錯過機會，務必於6月18日之前以最划算價格搶先購票。

2026-06-10 15:00