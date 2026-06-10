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「圓潤的魔法 波特羅特展」預售優惠、限定票種倒數只到6月18日！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
此次展覽與謝哲青聯手推出限量的「謝哲青講座套票」，目前已逼近全數售罄。圖/聯合數位文創提供
此次展覽與謝哲青聯手推出限量的「謝哲青講座套票」，目前已逼近全數售罄。圖/聯合數位文創提供

今夏最療癒、最具份量的藝術盛事「圓潤的魔法 波特羅特展」即將於6月19日在中正紀念堂正式開展，集結118件波特羅經典作品，涵蓋油畫、素描、水彩及立體雕塑，完整呈現這位國際藝術大師獨樹一幟的「圓潤美學」。隨著開展日期逼近，最優惠的預售票也正式進入最後倒數階段，主辦單位聯合數位文創呼籲尚未購票的觀眾們可別錯過機會，務必於6月18日之前以最划算價格搶先購票。

本次展覽推出多元預售票種，除了預售單人票400元、雙人票780元外，更推出備受藝術愛好者關注的「謝哲青講座套票」999元，該票種數量有限，目前已進入完售倒數；而持講座套票除可參觀展覽外，還能參與作家、文史學家謝哲青專場講座，講座內容將從藝術史、文化脈絡與波特羅的人生故事等不同角度切入，帶領觀眾深入認識波特羅的創作世界、獲得更豐富且完整的觀展體驗；此外本次展覽特別推出預售期間限定販售的「語音導覽套票」，邀請觀眾透過專業導覽內容，更深入理解波特羅創作背後的藝術思維與幽默精神，想一次擁有完整觀展體驗的民眾，務必把握最後預購機會。

中正紀念堂 謝哲青 魔法

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