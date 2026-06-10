快訊

同車4死2傷…她剛參加完父親告別式 開車去用餐「逆向撞上聯結車」

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

聽新聞
0:00 / 0:00

用精準幾何解構駿馬騎士 愛馬仕將經典絲巾圖案微型化為藝術表盤

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Arceau Cavalier en Formes陀飛輪三問腕表，43毫米白金表殼、愛馬仕自製H1924手上鍊機芯、雕刻藝術與琺瑯微繪表盤，全球限量6枚。圖／愛馬仕提供
Arceau Cavalier en Formes陀飛輪三問腕表，43毫米白金表殼、愛馬仕自製H1924手上鍊機芯、雕刻藝術與琺瑯微繪表盤，全球限量6枚。圖／愛馬仕提供

延續今年於日內瓦高級鐘表展（Watches and Wonders Geneva）所發表的全新作品，愛馬仕Hermès）再度將時間化為詩意敘事，推出全新Arceau Cavalier en Formes腕表，結合高級製表技術與微型工藝。這款全球限量6枚的珍稀之作，源自藝術家Gianpaolo Pagni創作的愛馬仕絲巾圖騰，將騎士身影解構為幾何形態與視覺錯視元素，在光影交錯與層次變化中，展現獨具一格的藝術語彙。

Gianpaolo Pagni的絲巾圖案，是以Émile Hermès珍藏的馬術石版畫為靈感。Pagni以圓形與方形幾何元素重塑騎士輪廓，讓隱身其中的人物與奔騰駿馬交織出充滿現代感的視覺語言。在微型化Cavalier en Formes腕表時，覆蓋表盤的藍寶石水晶鏡面，內外兩側皆經過手工微繪，搭配層疊葉片裝飾與藍色幾何色塊，營造出深邃而靈動的空間感。一匹黃金雕刻駿馬佇立其中，在光影流轉之間展現近乎雕塑般的立體層次。

除了裝飾於外在表盤的精湛手工藝術，腕表的機芯亦是精彩的機械傑作。6點鐘位置配置Lift陀飛輪，其框架呼應巴黎福寶大道24號愛馬仕總店歷史悠久電梯上的「雙H」標誌；隱身表殼內部的三問報時裝置，則由愛馬仕自製H1924手動上鍊機芯驅動，透過清亮報時聲響，為時間增添感性的韻律。機芯同時具備90小時動力儲存。

Arceau Cavalier en Formes腕表以1978年誕生的Arceau系列為基礎，延續其標誌性的不對稱表耳與馬術美學，43毫米白金表殼搭配深淵藍鱷魚皮表帶，在精準計時之外，它更像是一件能夠配戴於腕間的藝術作品。

Arceau Cavalier en Formes陀飛輪三問腕表，43毫米白金表殼、愛馬仕自製H1924手上鍊機芯、雕刻藝術與琺瑯微繪表盤，全球限量6枚。圖／愛馬仕提供
Arceau Cavalier en Formes陀飛輪三問腕表，43毫米白金表殼、愛馬仕自製H1924手上鍊機芯、雕刻藝術與琺瑯微繪表盤，全球限量6枚。圖／愛馬仕提供

Arceau Cavalier en Formes陀飛輪三問腕表，43毫米白金表殼、愛馬仕自製H1924手上鍊機芯、雕刻藝術與琺瑯微繪表盤，全球限量6枚。圖／愛馬仕提供
Arceau Cavalier en Formes陀飛輪三問腕表，43毫米白金表殼、愛馬仕自製H1924手上鍊機芯、雕刻藝術與琺瑯微繪表盤，全球限量6枚。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 Hermès 腕表

延伸閱讀

愛馬仕的奶油色夢境：洛杉磯Bel Air2026秋冬女裝系列第二篇章大秀

繽紛彩色寶石當顏料 Diorissima高級珠寶如微形藝術

水晶療癒風潮正夯 S.T. Dupont推出晶洞限量打火機演繹自然工藝之美

經典圖紋迎130周年 LV百年工藝Monogram Emblème復古美重塑熱門包款

相關新聞

「圓潤的魔法 波特羅特展」預售優惠、限定票種倒數只到6月18日！

今夏最療癒、最具份量的藝術盛事「圓潤的魔法 波特羅特展」即將於6月19日在中正紀念堂正式開展，集結118件波特羅經典作品，涵蓋油畫、素描、水彩及立體雕塑，完整呈現這位國際藝術大師獨樹一幟的「圓潤美學」。隨著開展日期逼近，最優惠的預售票也正式進入最後倒數階段，主辦單位聯合數位文創呼籲尚未購票的觀眾們可別錯過機會，務必於6月18日之前以最划算價格搶先購票。

「電視時代」超強絕響！喜怒哀樂都是戲 舞台劇《謝謝大家收看》 台中中山堂六月最終場

舞台劇《謝謝大家收看》6月26日起將在台中中山堂連續演出四場，28日正式封箱，成為絕響。這齣戲與「電視文化」息息相關，監製王偉忠巧妙運用《連環泡》的「中國電視史」、《悶鍋》系列、《光陰的故事》、《住左邊住右邊》等元素，將電視文化與真實人生交織出精彩故事，呈現讓觀眾共鳴的生活記憶。

用精準幾何解構駿馬騎士 愛馬仕將經典絲巾圖案微型化為藝術表盤

延續今年於日內瓦高級鐘表展（Watches and Wonders Geneva）所發表的全新作品，愛馬仕（Hermès）再度將時間化為詩意敘事，推出全新Arceau Cavalier en Formes腕表，結合高級製表技術與微型工藝。這款全球限量6枚的珍稀之作，源自藝術家Gianpaolo Pagni創作的愛馬仕絲巾圖騰，將騎士身影解構為幾何形態與視覺錯視元素，在光影交錯與層次變化中，展現獨具一格的藝術語彙。

敲碗成功！「黑白大廚2」孫鍾元來台時間、地點公開了

因Netflix實境料理節目「黑白大廚2：料理階級大戰」爆紅的韓國名廚孫鍾元（Son Jong-won），即將首度來台與粉絲見面。這位今年3月初剛拿下米其林雙星肯定的韓國人氣主廚，將於6月18日現身台北101，參與瑞士高級製錶品牌Blancpain（寶珀）台北101專賣店開幕活動，消息曝光後也讓不少台灣美食迷與主廚粉絲相當期待。

2026世界盃時髦足球風穿搭 Bershka甜妹辣妹請鎖定

四年一度的世足賽到來，今夏運動風「足球」是絕對關鍵字。慶祝2026 FIFA世界盃，Bershka推出全新授權系列，與運動授權品牌Outerstuff合作開發，將世足熱力與當代時尚潮流相融合，重新詮釋足球運動經典元素，也為球迷們為所愛的支持隊伍提供應援服裝新選擇。

魚子醬、牛尾澄清湯！饗A Joy×國際名廚江振誠「夏季限定料理」上桌

饗賓餐旅旗下精品Buffet「饗 A Joy」，今年攜手國際名廚江振誠，推出年度企劃《四季交饗曲》，繼春季篇章後，7月1日將再迎來盛夏篇章。本次以「海」為靈感，推出三道夏季消暑限定聯名料理，包括「海納百川魚子醬珠寶盒」、「烏魚子蟹黃黃金涼麵」與「清燉牛尾肉圓澄清湯」，讓民眾感受一場關於風土、記憶與感官的夏日交響曲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。