用精準幾何解構駿馬騎士 愛馬仕將經典絲巾圖案微型化為藝術表盤

延續今年於日內瓦高級鐘表展（Watches and Wonders Geneva）所發表的全新作品，愛馬仕（Hermès）再度將時間化為詩意敘事，推出全新Arceau Cavalier en Formes腕表，結合高級製表技術與微型工藝。這款全球限量6枚的珍稀之作，源自藝術家Gianpaolo Pagni創作的愛馬仕絲巾圖騰，將騎士身影解構為幾何形態與視覺錯視元素，在光影交錯與層次變化中，展現獨具一格的藝術語彙。

Gianpaolo Pagni的絲巾圖案，是以Émile Hermès珍藏的馬術石版畫為靈感。Pagni以圓形與方形幾何元素重塑騎士輪廓，讓隱身其中的人物與奔騰駿馬交織出充滿現代感的視覺語言。在微型化Cavalier en Formes腕表時，覆蓋表盤的藍寶石水晶鏡面，內外兩側皆經過手工微繪，搭配層疊葉片裝飾與藍色幾何色塊，營造出深邃而靈動的空間感。一匹黃金雕刻駿馬佇立其中，在光影流轉之間展現近乎雕塑般的立體層次。

除了裝飾於外在表盤的精湛手工藝術，腕表的機芯亦是精彩的機械傑作。6點鐘位置配置Lift陀飛輪，其框架呼應巴黎福寶大道24號愛馬仕總店歷史悠久電梯上的「雙H」標誌；隱身表殼內部的三問報時裝置，則由愛馬仕自製H1924手動上鍊機芯驅動，透過清亮報時聲響，為時間增添感性的韻律。機芯同時具備90小時動力儲存。

Arceau Cavalier en Formes腕表以1978年誕生的Arceau系列為基礎，延續其標誌性的不對稱表耳與馬術美學，43毫米白金表殼搭配深淵藍鱷魚皮表帶，在精準計時之外，它更像是一件能夠配戴於腕間的藝術作品。

Arceau Cavalier en Formes陀飛輪三問腕表，43毫米白金表殼、愛馬仕自製H1924手上鍊機芯、雕刻藝術與琺瑯微繪表盤，全球限量6枚。圖／愛馬仕提供