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敲碗成功！「黑白大廚2」孫鍾元來台時間、地點公開了

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
孫鍾元主廚在韓國便已與Blancpain品牌密切合作。圖／摘自IG（@jw.sson）
孫鍾元主廚在韓國便已與Blancpain品牌密切合作。圖／摘自IG（@jw.sson）

Netflix實境料理節目「黑白大廚2：料理階級大戰」爆紅的韓國名廚孫鍾元（Son Jong-won），即將首度來台與粉絲見面。這位今年3月初剛拿下米其林雙星肯定的韓國人氣主廚，將於6月18日現身台北101，參與瑞士高級製錶品牌Blancpain（寶珀）台北101專賣店開幕活動，消息曝光後也讓不少台灣美食迷與主廚粉絲相當期待。

事實上，孫鍾元今年3月底出席「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮期間接受「500盤」訪問時，曾提到希望未來有機會造訪台灣，如今不到三個月便將成行，讓許多粉絲興奮大喊：「敲碗成功！」

此次活動另一亮點，則是孫鍾元將與台灣米其林三星主廚林恬耀同台。林恬耀所創立的「JL STUDIO」，不僅是全球首家以新加坡料理摘下米其林三星的餐廳，更已連續三年獲得三星肯定，同時也是「500盤」五周年殿堂獎得主。兩位亞洲頂尖主廚難得同框，也讓活動未演先轟動。

孫鍾元是韓國少數同時以兩種不同料理風格獲得米其林肯定的主廚。他所主理的創新韓式餐廳「Eatanic Garden」與法式餐廳「L'Amant Secret」，分別摘下一星，讓他成為韓國餐飲界少見的「雙星主廚」。隨著「黑白大廚」系列節目在亞洲掀起熱潮，孫鍾元也憑藉專業實力與鮮明個人魅力，成為近年最受矚目的韓國主廚之一。

除了名廚同台之外，Blancpain也將於活動中搶先全球發表全新超薄系列腕錶。美食、鐘錶與名人話題一次到位，預料將吸引不少美食圈與鐘錶收藏愛好者朝聖。對期待已久的台灣粉絲而言，這場活動不只是一次品牌開幕，更是近距離見到「黑白大廚2」人氣主廚孫鍾元的難得機會。

林恬耀是全球首家以新加坡料理摘下米其林三星的主廚。圖／JL STUDIO提供
林恬耀是全球首家以新加坡料理摘下米其林三星的主廚。圖／JL STUDIO提供

Netflix 瑞士 米其林

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