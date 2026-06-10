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2026世界盃時髦足球風穿搭 Bershka甜妹辣妹請鎖定

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
迎接2026世界盃足球賽，Bershka匯集了全球足球強國推出系列服飾。圖／Bershka提供
迎接2026世界盃足球賽，Bershka匯集了全球足球強國推出系列服飾。圖／Bershka提供

四年一度的世足賽到來，今夏運動風「足球」是絕對關鍵字。慶祝2026 FIFA世界盃，Bershka推出全新授權系列，與運動授權品牌Outerstuff合作開發，將世足熱力與當代時尚潮流相融合，重新詮釋足球運動經典元素，也為球迷們為所愛的支持隊伍提供應援服裝新選擇。

Bershka這系列匯集了全球足球強國，包括 巴西、阿根廷、法國、墨西哥、英格蘭、西班牙、德國、哥倫比亞、日本、葡萄牙等國，將各國的視覺識別與代表性色彩融入服裝設計之中。

主打商品集中於各式上衣與球衣，從國家隊官方球衣啟發的經典足球衫，到更具街頭流行感的款式，如短版貼身T恤、繞頸上衣與平口抹胸上衣等，讓喜愛甜美街頭風格的女孩也能加入世足時尚。

除此之外，也推出巴西、阿根廷、西班牙等國家隊比基尼款式，結合今年的泳衣外搭風潮，加上同系列運動短褲、百慕達短褲及尼龍長褲，讓足球元素與日常實用性同時兼顧。

另外，adidas Originals與Willy Chavarria攜手打造的墨西哥國家隊（Selección Nacional de México）世界盃官方授權周邊服飾系列，涵蓋足球衣、運動套裝、長版足球短褲及橄欖球衣等單品，系列也將球場精神延伸至生活場域，推出西裝外套、刺繡襯衫與長版短褲，以及足球風格T恤、圓領上衣、半拉鍊上衣等單品，鞋款方面同步推出Mega Low 、 Megaride AG XL與Megaride Copa三款鞋型。

迎接2026世界盃足球賽，Bershka匯集了全球足球強國推出系列服飾。圖／Bershka提供
迎接2026世界盃足球賽，Bershka匯集了全球足球強國推出系列服飾。圖／Bershka提供

迎接2026世界盃足球賽，Bershka匯集了全球足球強國推出系列服飾。圖／Bershka提供
迎接2026世界盃足球賽，Bershka匯集了全球足球強國推出系列服飾。圖／Bershka提供

迎接2026世界盃足球賽，Bershka匯集了全球足球強國推出系列服飾。圖／Bershka提供
迎接2026世界盃足球賽，Bershka匯集了全球足球強國推出系列服飾。圖／Bershka提供

adidas Originals與Willy Chavarria攜手打造墨西哥國家隊世界盃官方授權周邊服飾系列。圖／adidas Originals提供
adidas Originals與Willy Chavarria攜手打造墨西哥國家隊世界盃官方授權周邊服飾系列。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與Willy Chavarria攜手打造墨西哥國家隊世界盃官方授權周邊服飾系列。圖／adidas Originals提供
adidas Originals與Willy Chavarria攜手打造墨西哥國家隊世界盃官方授權周邊服飾系列。圖／adidas Originals提供

世界盃 足球 巴西

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