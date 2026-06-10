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魚子醬、牛尾澄清湯！饗A Joy×國際名廚江振誠「夏季限定料理」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
以台灣街頭風景包裝的「清燉牛尾肉圓澄清湯」。圖／饗賓餐旅提供
以台灣街頭風景包裝的「清燉牛尾肉圓澄清湯」。圖／饗賓餐旅提供

饗賓餐旅旗下精品Buffet「饗 A Joy」，今年攜手國際名廚江振誠，推出年度企劃《四季交饗曲》，繼春季篇章後，7月1日將再迎來盛夏篇章。本次以「海」為靈感，推出三道夏季消暑限定聯名料理，包括「海納百川魚子醬珠寶盒」、「烏魚子蟹黃黃金涼麵」與「清燉牛尾肉圓澄清湯」，讓民眾感受一場關於風土、記憶與感官的夏日交響曲。

江振誠認為，「夏天應該是清涼、愉快，而且充滿活力的！」因此將玩心、翻玩與活潑感注入盛夏料理之中。其中「海納百川魚子醬珠寶盒」選用黑潮鮪、立翅旗魚與彩虹鮭3種洄游性魚類，並以「珠寶盒」為意象，將不同海味層層收納其中，搭配土佐醋凍的清爽酸香，增添整體輕盈明亮的感受。此道料理也象徵主廚如同洄游於世界的魚群，歷經世界遊歷後，再次回到台灣，展現對海洋與土地的敬意及感謝。

另道「烏魚子蟹黃黃金涼麵」，則描繪金黃色的夕陽沉入海平線，整座島嶼被餘暉緩緩染亮，一隻隻沙灘上的螃蟹爬出洞口的景色。料理盛裝於高腳杯之中，以色彩勾出黃昏海岸的畫面，選用台灣烏魚子、蟹黃相互襯托，搭配特製夏日涼麵，展現濃郁與清爽兼具的風味。高腳杯下，更巧妙繫上一隻螃蟹剪紙展現生動趣味。

「清燉牛尾肉圓澄清湯」，將料理套進透明塑膠袋中，再以台灣街頭常見的邦提圈繫起，並附上外帶收據，將日常熟悉的景象被轉化為餐桌體驗。料理大膽翻玩台式庶民飲食記憶，將牛尾以經典法式技法慢火燉煮並澄清處理，在透明之中蘊藏渾厚深度，並以充滿亞洲風味的薑絲、香菜與魚露提味，取得細膩的平衡。本次夏季限定料理，預計供應至9月9日為止。

烏魚子蟹黃黃金涼麵（左）、海納百川魚子醬珠寶盒。圖／饗賓餐旅提供
烏魚子蟹黃黃金涼麵（左）、海納百川魚子醬珠寶盒。圖／饗賓餐旅提供

「饗 A Joy」攜手國際名廚江振誠，推出《四季交饗曲》，夏季限定料理將於7月1日登場。圖／饗賓餐旅提供
「饗 A Joy」攜手國際名廚江振誠，推出《四季交饗曲》，夏季限定料理將於7月1日登場。圖／饗賓餐旅提供

江振誠 涼麵

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