摩斯漢堡夏季新品登場 蒲燒鰻珍珠堡6月10日開賣

炎炎夏日到來，摩斯漢堡（安心食品）打造一系列夏季新品！推「蒲燒鰻珍珠堡」與「柑橘雞腿堡」盛夏新品6/10起陸續登場 ；提供更流暢的全方位用餐體驗，導入自助取餐櫃外，更正式推出全新櫃台叫號系統。

摩斯漢堡表示，「蒲燒鰻珍珠堡」與「柑橘雞腿堡」餐點品項涵蓋頂級主餐、現炸點心與果香飲品，6月10日起陸續上市，最低只要40元起，就能輕鬆品味清爽無負擔的夏日MOS輕食光。

經典日式美味「蒲燒鰻珍珠堡」售價180元，6月10日登場！摩斯漢堡嚴選肉質細緻、油脂豐厚的台灣鰻魚，承襲正統蒲燒工法，經細火烘烤逼出誘人焦香，醇厚醬汁隨文火慢滲入味，完美鎖住鰻魚的鮮美滋味，成就出道地日式蒲燒風味。將蒲燒鰻魚、鮮香海苔與金黃蛋絲層層堆疊在香Q米飯上，一口咬下米漢堡，濃郁魚脂與米香在味蕾綻放，海苔巧妙平衡了油脂感，鹹甜交織的醬汁浸透米飯，每一口都彷彿置身江戶前時代的餐桌饗宴。「蒲燒鰻珍珠堡」限店販售，詳情請參閱摩斯漢堡官網。

盛夏開胃首選「柑橘雞腿堡」售價110元，精心挑選去骨雞腿肉，裹上獨家酥炸麵衣，用高溫油炸鎖住鮮美肉汁，佐上爽脆的高麗菜絲後，再以酸甜果香的台灣椪柑沙拉醬及日式經典調味料柚子胡椒醬帶出整道料理的精髓。品味多種風味層次交織，蔬菜的清甜巧妙平衡味覺，清爽又開胃，果香中帶著微辛香氣刺激食慾，著實讓人食指大動，一吃就上癮！「柑橘雞腿堡」6月18日上市，喜歡的朋友千萬別錯過。

除了澎湃主餐，6月10日起人氣點心也同步推陳出新。「酥炸杏鮑菇」售價50元，嚴選新鮮杏鮑菇，裹上獨家秘製調味的輕薄麵衣入鍋酥炸，外皮金黃酥脆，入口鹹香帶勁，多汁口感，令人大呼滿足。活動期間搭配任一套餐，即可享優惠價45元加購嚐鮮。

大小朋友最愛的「玉米白醬可樂餅」售價40元，以濃郁白醬拌入飽滿甜脆的北海道玉米，裹上細緻麵衣後酥炸至金黃，細細品嚐點心，玉米的清甜與濃郁奶香完美交融，讓人齒頰留香。現在搭配任一套餐加購，另享35元優惠價。

無加糖「MOS葡萄汁」與「MOS蘋果汁」，瓶身布滿了MOS Friends角色，單瓶售價45元。採100%還原果汁製成，無添加防腐劑和香料，保留天然水果的清甜芬芳，是追求輕盈生活的補給首選。搭配新品推廣，全台門市同步祭出「MOS葡萄汁」與「MOS蘋果汁」6入組合，優惠價229元，另贈精美禮袋乙個。「MOS葡萄汁」現正熱銷中、「MOS蘋果汁」6月18日開始販售，兩款清爽無負擔的飲品，不僅是全家人的安心首選，更為您的生活注入滿滿能量！

配合炎夏節令，MOS於6月18日至7月22日，加碼祭出套餐飲品升級優惠！凡點購任一套餐，僅需加價19元，即可將套餐飲品升級為期間限定的消暑聖品：「紅心芭樂蒟蒻冰茶」、「紅心芭樂蘇打」、「紅心芭樂咖啡」、「康普蒟蒻冰茶」，四擇一，邀請消費者一同來沁涼消暑。

今年適逢摩斯漢堡(安心食品)成立35周年，持續推動服務流程科技化，全面升級消費者用餐體驗。除導入自助取餐櫃外，更正式推出全新櫃台叫號系統，透過智慧化服務打造更便利、更流暢的全方位用餐體驗。

此外，為進一步提升顧客取餐效率，摩斯漢堡同步優化店內取餐動線，導入全新「自動叫號系統」，目前已於MOS生技園區店率先測試。透過智慧化叫號機制，不僅能提升取餐速度，更有助於提高服務精準度與營運效率。從線上到線下、從店內到店外，摩斯漢堡持續透過數位創新優化顧客體驗，打造更友善、便利的用餐環境，滿足不同消費客群的多元需求。

「柑橘雞腿堡」盛夏新品6/10起陸續登場 。記者黃淑惠／攝影

導入全新「自動叫號系統」，目前已於MOS生技園區店率先測試。記者黃淑惠／攝影

「蒲燒鰻珍珠堡」盛夏新品售價180元。記者黃淑惠／攝影