淡水古蹟博物館全新常設展開展 滬尾礮臺推出「開放式結局」

國定古蹟滬尾礮臺本周六推出全新常設展，有別於以往「清法戰爭滬尾之役」歷史時序的展示論述，這次將透過多元史料、人物故事及場景重現，引導觀眾從法國軍人、英國商人、一般常民的角度思考滬尾發展歷程，感受時間如何形塑今日淡水。

新北市立淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，更新後的滬尾礮臺展場以「烽火之外」為主題，分為地理位置的命運發展、外籍人士的日常觀察、地方仕紳的行動力量、19至21世紀的歷史轉折、百年礮臺的模擬情境等五大展區，刻意不為這段歷史做教科書式的註解。

觀眾可透過文獻、圖像、影片、AR體驗及情境空間，重新認識曾在淡水發生的戰爭故事。為了讓展覽更生動有趣，13日星期六推出開展系列活動，包括扮裝體驗、麇集劇團小劇場「風起滬尾」、專場導覽。還有特製的單色及3色套色印章，替集章旅程留下新頁，歡迎有興趣的民眾把握機會參與。更多展覽資訊可到淡水古蹟博物館官方網站https://www.tshs.ntpc.gov.tw/ 查詢。

除了全新常設展，「淡江大橋的歷史視線」主題導覽活動每周六、日準時登場，以國定古蹟滬尾礮臺為起點，串聯雲門劇場戶外平台及將捷金鬱金香酒店望高樓，由專業導覽員帶領團員登高望遠，飽覽淡水河岸風光，還能以多角度捕捉淡江大橋風景並留下創意合影。活動每周四中午12時開放報名，每場次20名，周周開團，5人以上成團。

滬尾礮臺常設展提供16封來自法國軍醫助理的家書，讓民眾透過文字理解戰爭期間生活面貌。圖／淡水古蹟博物館提供