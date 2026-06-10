台南甜點圈大串聯！25家名店推37款開心果甜點　集滿全店再抽住宿券

全球掀起的開心果甜點熱潮，今夏吹往台南。由台南遠東香格里拉與台南晶英酒店首度攜手策畫的「跑跑開心果」甜點地圖活動，集結府城25家人氣甜點、烘焙與飯店品牌，共同推出37款開心果主題限定甜點，邀請甜點控於7月1日至31日展開一場結合美食、旅遊與集章樂趣的城市甜點巡禮。

此次活動規模堪稱近年台南甜點圈最大串聯，參與店家涵蓋五星飯店、職人烘焙坊與特色咖啡館，包括台南遠東香格里拉、台南晶英酒店、台南大員皇冠假日酒店、台南桂田酒店、台南老爺行旅，以及金穀栗 Dream Good Life、KADOYA喫茶店、海空甜點、艸礻手作千層、狸小路手作烘焙、SOi植物系甜點、小滿西點等共25家指標品牌，共同打造今夏最具話題性的「開心果甜點地圖」。

各家甜點職人以開心果濃郁堅果香氣與獨特綠色調為靈感，推出多達37款限定商品，從法式馬卡龍、費南雪、巴斯克乳酪蛋糕、提拉米蘇、泡芙，到千層蛋糕、佛卡夏、蛋糕捲等品項一應俱全，展現開心果的多元風味與繽紛創意。

活動期間，民眾可於7月1日至15日前往指定五家合作飯店免費索取限量版「開心果甜點地圖」，依照地圖走訪合作店家集章。完成任兩個指定區域集章，即可兌換限量「VIP尊榮卡」，享有合作店家為期一年的專屬9折優惠；若成功蒐集25家店家印章，還可獲得「全制霸」抽獎資格，有機會抽中飯店住宿券及餐飲招待券等好禮。

主辦單位表示，希望透過甜點地圖與集章機制，引領民眾走進台南巷弄，發掘在地甜點文化與城市魅力，讓美食成為探索府城的新方式，也為這座充滿歷史底蘊的城市注入夏季限定的甜蜜活力。

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