UNIQLO今夏話題聯名 將Francesco Risso招牌印花與繽紛色彩注入日常

UNIQLO攜手義大利時尚設計師Francesco Risso，推出全新聯名「UNIQLO F.RISSO」2026夏日膠囊系列，將其招牌的色彩、印花美學，呈現在日常穿搭中。

Francesco Risso是前Marni創意總監、現任GU創意總監，睽違四年，他與UNIQLO的合作再度回歸，這次合作與以往不同，他褪去了Marni的品牌框架，以個人設計美學注入UNIQLO的LifeWear架構中。

這系列以襯衫、設計款上衣、洋裝與下身單品等日常衣櫥款式為主軸，並融入Francesco Risso具辨識度的印花、色彩語言與復古氛圍，演繹2026夏日穿搭。條紋、幾何圖騰與花卉元素交錯呈現，為日常穿搭注入更多樂趣。

系列推出多款舒適與設計兼具的夏日單品，包括領結上衣與洋裝、裙擺點綴荷葉邊細節的寬擺長裙、採用 100%棉質打造夏日襯衫推出從條紋到手繪印花等多樣款式。還有適合中性風格穿搭的快乾網眼POLO衫與寬版T恤，搭配斜紋帽款或真絲絲巾，為夏日造型提供更多穿搭靈感，全系列將於6月19日於全台指定店舖上市。

UNIQLO F.RISSO 2026夏日膠囊系列，具有復古氣息的條紋POLO衫。圖／UNIQLO提供

UNIQLO F.RISSO 2026夏日膠囊系列，除了繽紛印花色彩，也有適合中性穿搭的簡約單品。圖／UNIQLO提供

UNIQLO F.RISSO 2026夏日膠囊系列印花洋裝。圖／UNIQLO提供