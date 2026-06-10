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世界盃搬到海上！麗星夢全船隊直播FIFA世界盃 邊玩日本邊追賽事

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
旗下擁有麗星郵輪與星夢郵輪的麗星夢（StarDream Cruises）於FIFA世界盃26™期間，旅客可以在航向亞洲熱門航點、同時在海上享受全球最受矚目的體育盛事。圖/麗星夢提供
旗下擁有麗星郵輪與星夢郵輪的麗星夢（StarDream Cruises）於FIFA世界盃26™期間，旅客可以在航向亞洲熱門航點、同時在海上享受全球最受矚目的體育盛事。圖/麗星夢提供

瞄準全球足球熱潮，旗下擁有麗星郵輪與星夢郵輪的StarDream Cruises宣布，將於2026年6月11日至7月19日FIFA世界盃26™賽事期間，攜手Sport 24特別賽事頻道於旗下所有船隊同步直播精彩賽事，讓旅客一邊暢遊亞洲熱門航點，一邊在海上感受世界盃狂熱氛圍。

此次參與直播的船隊包括星夢郵輪旗下的雲頂夢號，以及麗星郵輪旗下的探索星號與領航星號。旅客可於船上指定場地觀賞現場賽事轉播，在遼闊海景陪伴下，與來自世界各地的旅客共同為支持球隊吶喊，享受截然不同的觀賽體驗。

配合世界盃賽程，各船隊也規劃多條熱門亞洲航線。其中，雲頂夢號將自新加坡及吉隆坡（巴生港）出發，航向普吉島、曼谷、蘇美島、檳城及馬六甲等目的地；領航星號則自新加坡啟航，停靠芽莊、胡志明市、刁曼島、邦咯島、檳城及吉隆坡等城市。

自7月3日起，領航星號將轉以香港為母港，推出前往下龍灣、峴港、高雄、澎湖及廈門等航程，並持續提供指定賽事直播服務。另一方面，探索星號則以基隆為母港，航行沖繩、鹿兒島、熊本、高知及大阪等日本熱門城市，讓旅客在賞景、購物與美食之餘，也不錯過任何一場世界盃焦點戰役。

除了球賽直播外，船上還將推出一系列足球主題活動，包括啟航派對、足球知識問答、迷你競賽及互動遊戲等，營造熱血沸騰的觀賽氛圍，讓整艘郵輪化身海上足球嘉年華。

此外，雲頂夢號也將攜手adidas於6月至8月推出主題球迷活動，包括互動體驗區及限定商品販售等。

旗下擁有麗星郵輪與星夢郵輪的麗星夢（StarDream Cruises）於FIFA世界盃26™期間，旅客可以在航向亞洲熱門航點、同時在海上享受全球最受矚目的體育盛事。圖/麗星夢提供
旗下擁有麗星郵輪與星夢郵輪的麗星夢（StarDream Cruises）於FIFA世界盃26™期間，旅客可以在航向亞洲熱門航點、同時在海上享受全球最受矚目的體育盛事。圖/麗星夢提供

7月3日起，探索星號將從基隆出發，推出熱門日本航線，在旅客在探索日本之際，也能同步享受世界盃的精彩賽事。圖/麗星夢提供
7月3日起，探索星號將從基隆出發，推出熱門日本航線，在旅客在探索日本之際，也能同步享受世界盃的精彩賽事。圖/麗星夢提供

船上慶祝活動包括在指定場地直播賽事，以及一系列主題活動如啟航派對、足球問答與多種趣味活動。圖/麗星夢提供
船上慶祝活動包括在指定場地直播賽事，以及一系列主題活動如啟航派對、足球問答與多種趣味活動。圖/麗星夢提供

世界盃 日本 郵輪

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