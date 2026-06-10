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好市多開心果系列成賣場潮品！甜點、冰品、堅果零食搶攻熱賣榜

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
好市多最近各式開心果口味商品愈來愈夯，口味好吃價格具吸引力。圖／臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」
好市多最近各式開心果口味商品愈來愈夯，口味好吃價格具吸引力。圖／臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」

美式賣場好市多（Costco）近期熱賣商品再添新話題，開心果相關產品成為會員社群討論焦點。從開心果奶油蛋糕、開心果流心雪糕，到開心果菠蘿泡芙、烘烤開心果與開心果核仁，好市多近期在開心果品類上的商品線明顯擴大，涵蓋甜點、冰品、烘焙與堅果零食等多元消費場景，也讓開心果從單純堅果商品，延伸成為賣場內具話題性的潮流口味。

有會員在社群分享，近來各式開心果口味商品愈來愈常見，不論飲料、麵包或甜點，都能看到開心果元素。該名會員逛好市多時也發現，賣場內開心果相關商品選擇變多，並整理出目前可見的多款品項，包括開心果流心雪糕399元、開心果奶油蛋糕299元、開心果菠蘿泡芙329元、綠色酥脆開心果279元、無調味烘烤開心果629元，以及鹽烤開心果核仁699元。

開心果口味近年在甜點與飲品市場能見度提升，主要原因在於其風味辨識度高，兼具堅果香氣、微鹹口感與甜點搭配彈性。相較於巧克力、草莓、抹茶等常見口味，開心果具備較高的新鮮感與精緻感，容易被包裝成特色甜點或限定商品，也能在社群上形成話題。對量販通路而言，開心果商品既可作為日常堅果零食，也能延伸為蛋糕、泡芙、雪糕等高討論度商品，有助於提升賣場尋寶感與會員回購誘因。其中，開心果奶油蛋糕因兼具份量、價格與特殊口味，成為這波討論中最具代表性的商品。有會員提到，過去購買後印象不錯，「很好吃而且也不貴，超大一塊才299元」，也有消費者認為蛋糕CP值高，是好市多甜點區近期值得留意的品項。

冰品方面，開心果流心雪糕則補足冷凍甜點線，讓開心果商品不只停留在烘焙與堅果零食，也能延伸至夏季消費情境。泡芙產品則具備即食、分享與下午茶屬性，與蛋糕形成不同甜點需求的區隔。至於無調味烘烤開心果、鹽烤開心果核仁及酥脆開心果，則回到堅果本身的基本盤，提供重視便利、口感或調味選擇的會員選購。

整體來看，好市多這波開心果商品熱度，反映量販通路在熱門口味操作上的品類延伸能力。從基礎堅果、調味零食，到烘焙甜點與冰品，開心果系列不僅擴大單一原料的商品應用，也讓會員在逛賣場時形成「系列化採買」與「新品尋寶」的消費動機。隨著社群討論持續發酵，開心果系列可望成為近期好市多熱賣商品與潮品話題之一。

甜點 好市多 賣場

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