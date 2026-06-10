林聰明沙鍋魚頭首度跨足鐵路便當 小聰明食堂首秀4天完售

嘉義知名排隊美食品牌林聰明沙鍋魚頭，創立73年跨足便當市場，推出全新品牌小聰明美味食堂 Mini Smart，日前首度參加第11屆鐵路便當節傳捷報，一舉拿下「創新便當獎」與「歲月傳香獎」雙料大獎，在台北車站展期4天內創下餐盒全數完售佳績，為小聰明美味食堂品牌首度亮相寫下佳績。

林聰明沙鍋魚頭表示，小聰明食堂承襲品牌73年來的職人精神，以嘉義在地特色美食為核心，將鮮美火雞肉與山海食材結合，打造兼具創意與傳統風味的便當產品。其中獲獎主角「聰明嘉義雞片飯便當」，以滑嫩火雞片搭配香醇雞油，融合創新視覺與經典嘉義味，成功獲得評審與消費者青睞。

全新品牌以阿里山森林鐵路為發想，定位為「國民食堂、國民便當」，希望將嘉義人日常滋味帶進都會生活。首波主打的「聰明龍蝦雞滷飯便當」，結合龍蝦、火雞肉與招牌滷肉三大元素，展現山海交融的特色風味，也成為鐵路便當節期間最受矚目的商品之一。品牌同步推出原創吉祥物「特派員貓喜」，透過穿梭阿里山森林鐵路尋找美味的故事，傳遞「一份便當、一張車票」的品牌理念，讓便當不只是餐點，更成為旅途記憶與情感連結的載體。

林聰明沙鍋魚頭執行長、小聰明食堂堂主林佳慧表示，過去品牌以沙鍋菜聞名，如今希望透過便當更便利餐飲形式，融入現代人的日常生活，打造兼具品牌底蘊與效率的新型態餐飲模式。除龍蝦雞滷飯便當外，小聰明食堂也推出魚薯條滷肉飯、花枝蝦排、酥炸魚排、酥炸雞排等多款便當，延續招牌沙鍋菜風味提供加價購湯品。此次雙獎加持與完售佳績，為品牌下一階段進軍台北市場奠定良好基礎。

嘉義知名排隊美食品牌林聰明沙鍋魚頭，創立73年跨足便當市場，推出全新品牌小聰明美味食堂 Mini Smart，日前首度參加第11屆鐵路便當節傳捷報，一舉拿下「創新便當獎」與「歲月傳香獎」雙料大獎，在台北車站展期4天內創下餐盒全數完售佳績。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義知名排隊美食品牌林聰明沙鍋魚頭，創立73年跨足便當市場，推出全新品牌小聰明美味食堂 Mini Smart，日前首度參加第11屆鐵路便當節傳捷報，一舉拿下「創新便當獎」與「歲月傳香獎」雙料大獎，在台北車站展期4天內創下餐盒全數完售佳績。圖／林聰明沙鍋魚頭提供