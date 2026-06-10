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台灣虎航冬季航班第2波上午10時開賣 日韓越南單程1199元起

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台灣虎航2026冬季航班第二波開賣，最低單程未稅價1199元起。本報資料照片
台灣虎航2026冬季航班第二波開賣，最低單程未稅價1199元起。本報資料照片

台灣虎航2026冬季航班第二波開賣，最低單程未稅價1199元起，今天上午10時起開始售票，台灣虎航表示，今年冬天最期待的旅程，現在就安排。

台灣虎航冬季航班第二波活動，單程未稅價1199元起，銷售期間自今天上午10時至明天晚上11時59分，旅遊期間自10月25日至明年3月27日。

日本航點：台北-石垣島1599元起、台北-大分1799元起、台北-米子1799元起、台北-高知1799元起、台北-福島2099元起、台北-秋田2399元起、台南-熊本1799元起、高雄-熊本1799元起、高雄-岡山1799元起、高雄-小松2199元起、台中-沖繩1399元起。韓國航點：台中-濟州1199元起、高雄-濟州1199元起。越南航點：台北-峴港1599元起、高雄-峴港1599元起。增班開賣：台北-沖繩1399元起、高雄-沖繩1399元起、高雄-金浦1299元起。

台灣虎航表示，以上優惠價格為單程未稅。開賣航線及時刻表依官網公告為準，優惠價機位開放銷售的日期及機位數有限，售完為止。

台灣虎航2026冬季航班第二波開賣，圖為日本航點。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航2026冬季航班第二波開賣，圖為日本航點。圖／取自台灣虎航官網

台灣虎航2026冬季航班第二波開賣，最低單程未稅價1199元起。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航2026冬季航班第二波開賣，最低單程未稅價1199元起。圖／取自台灣虎航官網

台灣虎航 航班 航線

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