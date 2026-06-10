WWDC26不只滿滿AI！Apple地圖、尋找、相簿、音樂8大服務也全面進化

WWDC26除了滿滿AI功能之外，Apple也同步為旗下多項服務帶來一系列實用更新，從地圖導航、尋找功能、數位錢包、Apple Music到共享相簿與Apple Fitness+全面升級，讓日常生活中的使用體驗變得更智慧、更便利。

Apple宣布將於今年秋季隨2027年版本作業系統推出多項服務更新。其中，Apple地圖迎來升級版「飛行俯瞰」功能，結合空拍影像與AI技術，讓使用者能以前所未有的細緻程度探索城市景觀，不論是規劃旅遊行程或線上探索景點，都能獲得更逼真的視覺體驗。

針對「尋找」功能，Apple進一步強化位置分享彈性，使用者未來可自行設定分享數分鐘、數小時或數天，甚至指定停止分享的時間，也能針對特定對象暫時隱藏位置資訊，方便安排驚喜活動或特殊行程。Apple Watch則整合原有的「尋找裝置」、「尋找物品」與「尋找人」，推出全新地圖介面的「尋找」App，並支援精確尋找iPhone、第2代AirTag與AirPods Pro 3。

Apple Wallet也變得更加實用。未來用戶可直接將會員卡、集點卡等實體卡片數位化存入Apple Wallet，透過相機掃描條碼、QR Code或擷取數位卡片畫面即可快速加入，並可在Apple Watch上直接使用。此外，飯店數位鑰匙功能同步升級，旅客除了用來解鎖房門外，還能查看住宿資訊、活動通知及飯店服務內容。

Apple Pay則重新設計付款介面，讓使用者更容易查看卡片回饋、帳戶餘額與分期付款資訊，並支援符合條件的簽帳金融卡儲值功能。商家端的「iPhone卡緊收」也加入Tap to Share技術，顧客只需輕觸即可安全分享會員資訊、電子郵件與收件地址，並可即時查看購物車內容與優惠折扣，讓實體店消費流程更加流暢。

影音內容方面，Apple Podcasts首次將影片Podcast體驗擴展至Mac與Apple TV。Mac版新增子母畫面功能，方便一邊工作一邊觀看節目；tvOS版則導入全新側邊欄介面與影片播放支援，讓大螢幕觀看Podcast更加便利。此外，Apple也新增節目內搜尋功能，幫助用戶快速找到特定內容。

iCloud共享相簿則迎來歷來最大更新，不僅支援完整解析度照片分享、更多檔案格式及表情符號回應，還新增「臨時相簿」功能，讓多人能在不占用iCloud儲存空間下共同管理短期活動照片。即使沒有Apple裝置，也能透過網頁加入相簿分享內容。

Apple Music同步加入「歌詞翻譯」與「歌詞發音」功能，支援多種語言轉換與拼音顯示，降低跨語言聆聽門檻；全新升級的「自動混音」則提供更自然流暢的歌曲轉場效果。另一方面，tvOS版Apple Music更進一步支援高解析度保真壓縮音訊，搭配Apple TV 4K與相容音響設備，可享受接近錄音室等級的音效表現。

Apple Fitness+則配合iOS 27在「經期追蹤」新增對前更年期與更年期的支援，本週起推出為期3週的「Strong Through Menopause」訓練計畫，透過瑜伽與肌力課程協助使用者提升體能、改善平衡與身心健康。

今年秋季，隨著2027年軟體版本推出，Apple將為使用者喜愛的各項服務帶來強大新功能。圖／Apple提供

Apple Podcast除了iOS、iPadOS和visionOS，現在更延伸至tvOS和macOS，帶來更廣泛的影片觀看體驗。圖／Apple提供

Apple Fitness+本週推出「Strong Through Menopause」，這項為期3週、循序漸進的計畫每週提供瑜伽與肌力體能訓練課程。圖／Apple提供

「尋找」為使用者提供分享位置資訊的新選項，包括自訂分享期間，也可以直接設定停止分享的日期與時間。圖／Apple提供