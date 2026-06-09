《失落的方舟：LOST ARK》首度攜手黑沃咖啡 推期間限定聯名

《 失落的方舟：LOST ARK》首度攜手黑沃咖啡，推出「〖失落的方舟：LOST ARK × 黑沃咖啡〗Hero With Coffee 覺醒最強BUFF」期間限定聯名活動。自即日起至6月18日止，於黑沃咖啡指定門市推出聯名包裝、專屬聯名套餐、滿額贈活動與限定聯名藝伎咖啡禮盒。

同時，黑沃咖啡南京復興店也限時化身《失落的方舟：LOST ARK》主題門市，邀請玩家走進現實世界中的「冒險補給站」，享受專屬於阿克拉西亞的藝伎咖啡時光。

此次聯名，以「Hero With Coffee」為核心概念，將《失落的方舟：LOST ARK》遊戲中的冒險、覺醒與BUFF語彙，轉化為黑沃咖啡陪伴日常的品牌語言。對玩家而言，進入副本前需要補給；對每一位在生活與工作中持續挑戰任務的人來說，一杯好咖啡，也能成為重新集中心神、喚醒狀態的日常BUFF。

活動期間，消費者購買指定飲品即可獲得《失落的方舟：LOST ARK》的聯名杯身或熱飲杯套；單筆消費達指定門檻，還可獲得遊戲虛寶卡、限定徽章與隨機收藏卡包等聯名贈品。

黑沃咖啡也同步推出期間限定聯名套餐，購買套餐即可獲得遊戲虛寶卡、限定徽章、聯名點餐插卡與隨機收藏卡包，讓玩家從點餐開始就進入冒險補給模式，把咖啡時光變成一場可收藏、可打卡、可分享的聯名體驗。

本次活動另一大亮點，是黑沃咖啡推出限定聯名藝伎咖啡禮盒，將品牌擅長的精品咖啡風味，與《失落的方舟：LOST ARK》的奇幻冒險世界觀結合。禮盒集結四款風味各具個性的藝伎咖啡，從清亮花果香到醇厚酒香調性，呼應玩家在遊戲中選擇不同職業、展開不同冒險路線的樂趣。

其中，「白藝伎」以水洗、中淺焙呈現橙花、柑橘、藍莓與太妃糖香氣，風味明亮細緻，像是冒險啟程時的一道清新光芒；「黑曜藝伎」結合水洗與日曬處理，以中深焙展現比利時巧克力、榛果、香木與焦糖調性，口感厚實沉穩，帶有如黑曜石般深邃的層次。

「微醺藝伎」以水洗與酒香日曬處理，透過中焙呈現酒釀巧克力、巨峰葡萄、藍莓果醬與紅酒氣息，適合偏好成熟果香與酒香韻味的咖啡愛好者；「蜜桃藝伎」則以特殊發酵水洗與中淺焙詮釋橙花、水蜜桃、夜息香與白柚香氣，風味柔和甜美，帶來清爽而優雅的尾韻。

為了讓玩家更沉浸於聯名氛圍，黑沃咖啡南京復興店於活動期間限時打造為《失落的方舟：LOST ARK》主題門市。店內設置角色主題形象展示與專屬拍照打卡區，將阿克拉西亞的冒險氛圍帶進咖啡空間。玩家不只可以品嚐聯名飲品與藝伎咖啡，也能在門市留下屬於自己的冒險紀念，讓線上遊戲世界延伸到真實生活場景。

黑沃咖啡品牌團隊表示，咖啡對許多人來說，是開啟一天任務前的重要補給；對玩家而言，BUFF則象徵著狀態提升、準備迎接挑戰。這次首度與《失落的方舟：LOST ARK》合作，希望把咖啡轉化為現實生活中的覺醒BUFF，讓玩家不論是在阿克拉西亞展開冒險，或是在日常生活中面對新的任務，都能透過一杯咖啡獲得陪伴與能量。

除了門市聯名活動外，《失落的方舟：LOST ARK》官方粉絲團也同步推出「冒險補給站打卡任務」。活動期間內，玩家完成指定任務，即有機會獲得黑沃咖啡聯名藝伎禮盒、黑沃咖啡聯名200元折價券、2周年限定周邊，以及Acer Nitro Radeon RX 9070XT顯示卡等多項獎勵，進一步串連玩家社群、門市體驗與遊戲2周年氛圍。

《失落的方舟：LOST ARK》以壯闊世界觀、多元職業系統與多人合作冒險內容深受玩家喜愛；黑沃咖啡則持續以精品咖啡、門市體驗與跨界合作，拓展咖啡與不同生活場景的連結。

此次雙方首度攜手，不僅讓咖啡成為玩家冒險路上的補給，也讓聯名活動從單一商品延伸為可飲用、可收藏、可打卡的完整體驗。

「〖失落的方舟：LOST ARK × 黑沃咖啡〗Hero With Coffee覺醒最強BUFF」期間限定聯名活動，自即日起至6月18日登場。更多聯名飲品、套餐、滿額贈、限定禮盒、指定門市與社群任務資訊，請以黑沃咖啡官方網站、官方社群及《失落的方舟：LOST ARK》官方公告為準。